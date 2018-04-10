Директор «Казань-Арены»: «В России нельзя окупить стадион, поскольку на это уйдет 500 лет»

Генеральный директор стадиона «Казань-Арена» Радик Миннахметов поговорил о вопросе окупаемости арен в России. По словам функционера, вернуть затраченные на строительство средства невозможно.

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов.

Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета», – сказал Миннахметов.

«Казань-Арена» построена к ЧМ-2018.