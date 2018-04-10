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  • Директор «Казань-Арены»: «В России нельзя окупить стадион, поскольку на это уйдет 500 лет»

Директор «Казань-Арены»: «В России нельзя окупить стадион, поскольку на это уйдет 500 лет»

10 апреля 2018, 20:14
7

Генеральный директор стадиона «Казань-Арена» Радик Миннахметов поговорил о вопросе окупаемости арен в России. По словам функционера, вернуть затраченные на строительство средства невозможно.

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов.

Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета», – сказал Миннахметов.

«Казань-Арена» построена к ЧМ-2018.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Рубин
Комментарии (7)
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Lester84
1523380832
Окупить нельзя, а урвать бюджетных денег на откатах - можно! Так вся страна и живет
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RedWhiteFans2
1523381480
Да нет, сказал бы, что в этой стране все через одно место, и был бы прав. Я с ним согласен. Несоответствие з/п и реальной жизни на каждом шагу. А в поддержку тебе кредит от банков с неевропейскими процентами. Воруют поневоле.
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кузнецов артем
1523384360
С такой то посещаемостью вы его и с отелями и ресторанами, которые есть в стадионе не окупите. Ну так пока у нас такая не развитая лига то конечно. 1.Зачем ходить на Рубин если можно в инэте глянуть 2.Зачем ходить на Рубин если они проигруют 3.Зачем ходить на Рубин если они играют автобусом 4.Зачем ходить на Рубин если у них нет крутых игроков В европейских странах у клубов доходы по 100 миллионов в год, вы же там руководители сидите на попе ровно, ничему не удивляетесь, совершенно не возмущаетесь, ни календарю, ни лимиту, ни тому что все смотрят в инэте трансляции.
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tilham
1523392572
ВЫ- РАДИК МИННАХМЕТОВ, СНАЧАЛА ВСЕЙ СТРАНЕ РАССКАЖИТЕ ЧЬИМ СЫНКОМ ЯВЛЯЕТЕСЬ, И КАК ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН ПОПАЛ В ЧАСТНЫЕ РУКИ ЧТО РУБИН ЗА КАЖДУЮ ИГРУ НА СТАДИОНЕ ВАМ ПЛАТИТЬ ДОЛЖЕН.
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15112007
1523431619
В России можно окупить всё! Если кто-то перестанет воровать!
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yorgenbarenz
1523435059
500 лет,конечно,многовато...Не все смогут прожить столько.Придётся бросить и пить и курить.
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FaTeK1945ru
1523604274
...с такими разговорами... а я не верю всем вам имущим власть и денег и не уважаю.
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