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    Директор «Казань-Арены»: «В России нельзя окупить стадион, поскольку на это уйдет 500 лет»

    Генеральный директор стадиона «Казань-Арена» Радик Миннахметов поговорил о вопросе окупаемости арен в России. По словам функционера, вернуть затраченные на строительство средства невозможно.

    «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов.

    Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета», – сказал Миннахметов.

    «Казань-Арена» построена к ЧМ-2018.

    Источник: «Реальное время»

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    10.04.2018 20:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 апреля 2018, 10:24

      ...с такими разговорами... а я не верю всем вам имущим власть и денег и не уважаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 апреля 2018, 11:24

      500 лет,конечно,многовато...Не все смогут прожить столько.Придётся бросить и пить и курить.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 11 апреля 2018, 10:26

      В России можно окупить всё! Если кто-то перестанет воровать!

      1
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      Рейтинг: +404

      tilham 10 апреля 2018, 23:36

      ВЫ- РАДИК МИННАХМЕТОВ, СНАЧАЛА ВСЕЙ СТРАНЕ РАССКАЖИТЕ ЧЬИМ СЫНКОМ ЯВЛЯЕТЕСЬ, И КАК ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН ПОПАЛ В ЧАСТНЫЕ РУКИ ЧТО РУБИН ЗА КАЖДУЮ ИГРУ НА СТАДИОНЕ ВАМ ПЛАТИТЬ ДОЛЖЕН.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 апреля 2018, 21:19

      С такой то посещаемостью вы его и с отелями и ресторанами, которые есть в стадионе не окупите. Ну так пока у нас такая не развитая лига то конечно.
      1.Зачем ходить на Рубин если можно в инэте глянуть
      2.Зачем ходить на Рубин если они проигруют
      3.Зачем ходить на Рубин если они играют автобусом
      4.Зачем ходить на Рубин если у них нет крутых игроков
      В европейских странах у клубов доходы по 100 миллионов в год, вы же там руководители сидите на попе ровно, ничему не удивляетесь, совершенно не возмущаетесь, ни календарю, ни лимиту, ни тому что все смотрят в инэте трансляции.

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 апреля 2018, 20:31

      Да нет, сказал бы, что в этой стране все через одно место, и был бы прав. Я с ним согласен. Несоответствие з/п и реальной жизни на каждом шагу. А в поддержку тебе кредит от банков с неевропейскими процентами. Воруют поневоле.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 апреля 2018, 20:20

      Окупить нельзя, а урвать бюджетных денег на откатах - можно! Так вся страна и живет

      5
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