Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что армейцам нужно забыть о проигранном матче «Динамо» (1:2) в 25 туре РФПЛ и готовиться к следующим встречам, чтобы выиграть их.

Напомним, в поединке с бело-голубыми 20-летний футболист отметился голом, который стал первым для него в этом сезоне за основной состав красно-синих.

– В начале первого тайма пропустили ненужный гол. После этого пошли вперед, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное не опускать голову и продолжать двигаться к своей цели.

– Даже в поражении можно найти хорошие моменты – речь о твоем голе, который стал первым в нынешнем сезоне. Наверняка он добавит тебе уверенности.

– Не придаю большого значения этому голу. Самое главное – чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодежную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.

– Сейчас очень тяжелый календарь, матчи следуют один за другим. Что понадобится от команды, чтобы достойно пройти этот отрезок?

– Надо забыть игру с «Динамо». У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона.