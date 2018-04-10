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  • Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»

Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»

10 апреля 2018, 17:34
3

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что армейцам нужно забыть о проигранном матче «Динамо» (1:2) в 25 туре РФПЛ и готовиться к следующим встречам, чтобы выиграть их.

Напомним, в поединке с бело-голубыми 20-летний футболист отметился голом, который стал первым для него в этом сезоне за основной состав красно-синих.

– В начале первого тайма пропустили ненужный гол. После этого пошли вперед, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное не опускать голову и продолжать двигаться к своей цели.

– Даже в поражении можно найти хорошие моменты – речь о твоем голе, который стал первым в нынешнем сезоне. Наверняка он добавит тебе уверенности.

– Не придаю большого значения этому голу. Самое главное – чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодежную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.

– Сейчас очень тяжелый календарь, матчи следуют один за другим. Что понадобится от команды, чтобы достойно пройти этот отрезок?

– Надо забыть игру с «Динамо». У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1523371702
И это сказал сам голеадор Чалов))
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ДяДь ПашА
1523372485
Краснодар в Москве обыграет коней,у них щас состояние эйфории,кони и бомжи в лиге Европы строго.
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maygli
1523373680
Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»... а если выиграть не получится, то забыть и их.
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