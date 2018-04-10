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    Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что армейцам нужно забыть о проигранном матче «Динамо» (1:2) в 25 туре РФПЛ и готовиться к следующим встречам, чтобы выиграть их.

    Напомним, в поединке с бело-голубыми 20-летний футболист отметился голом, который стал первым для него в этом сезоне за основной состав красно-синих.

    – В начале первого тайма пропустили ненужный гол. После этого пошли вперед, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное не опускать голову и продолжать двигаться к своей цели.

    – Даже в поражении можно найти хорошие моменты – речь о твоем голе, который стал первым в нынешнем сезоне. Наверняка он добавит тебе уверенности.

    – Не придаю большого значения этому голу. Самое главное – чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодежную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.

    – Сейчас очень тяжелый календарь, матчи следуют один за другим. Что понадобится от команды, чтобы достойно пройти этот отрезок?

    – Надо забыть игру с «Динамо». У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.04.2018 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 апреля 2018, 18:21

      Чалов: «ЦСКА нужно забыть игру с «Динамо» и выигрывать оставшиеся матчи сезона»... а если выиграть не получится, то забыть и их.

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 10 апреля 2018, 18:01

      Краснодар в Москве обыграет коней,у них щас состояние эйфории,кони и бомжи в лиге Европы строго.

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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 17:48

      И это сказал сам голеадор Чалов))

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