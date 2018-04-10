Кержаков будет зарабатывать в юношеской сборной России 300 тысяч в месяц

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, возглавивший 15 марта юношескую национальную команду, будет зарабатывать на новой должности 300 тысяч рублей в месяц.

По информации телеграм-канала «Мутко против», это стандартный тренерский оклад. РФС не стал делать никаких исключений для именитого футболиста.

В своей карьере помимо «Зенита» Кержаков защищал цвета таких клубов, как «Севилья», «Динамо» и «Цюрих». Официально 35-летний форвард завершил карьеру 13 июля 2017 года.