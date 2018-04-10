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  • Кержаков будет зарабатывать в юношеской сборной России 300 тысяч в месяц

Кержаков будет зарабатывать в юношеской сборной России 300 тысяч в месяц

10 апреля 2018, 16:32
18

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, возглавивший 15 марта юношескую национальную команду, будет зарабатывать на новой должности 300 тысяч рублей в месяц.

По информации телеграм-канала «Мутко против», это стандартный тренерский оклад. РФС не стал делать никаких исключений для именитого футболиста.

В своей карьере помимо «Зенита» Кержаков защищал цвета таких клубов, как «Севилья», «Динамо» и «Цюрих». Официально 35-летний форвард завершил карьеру 13 июля 2017 года.

Источник: Telegram
Россия Россия (до 18) Кержаков Александр
Комментарии (18)
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Аэратор
1523368316
кто-то столько за год не зарабатывает
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Stavropolets
1523368376
Удачи в тренерских начинаниях
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Ubuntu
1523369287
Как ему теперь на такие копейки прожить?
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petrucho-spb
1523369400
новость ,чтобы все снюни пустили,но а что?!Он этого заслужил!
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vladimir-7
1523370370
А.Кержаков возглавил юношескую сборную, а вот С.Семака нужно срочно назначить главным тренером сборной России вместо Черчесова. Вот будет нормально.
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Тони Монтана Б
1523371323
Бедняжка. Как же он жить будет)
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dok66
1523373334
Для старта тренерской карьеры вполне нормально . Кто-то и с 15 000 начинает , а потом нормальные контракты получает .
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OfaZavr
1523374646
и правильно что исключения не делают, то что заслуженный игрок это в прошлом а сейчас он просто начинающий, молодой тренер.
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Аскорбин
1523378294
Мог бы и отказаться в пользу больных детей.С голода не умер бы с бизнеса неплохо имеет.
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zigbert
1523382870
Удачи на тренерской работе.
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