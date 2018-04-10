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    Кержаков будет зарабатывать в юношеской сборной России 300 тысяч в месяц

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, возглавивший 15 марта юношескую национальную команду, будет зарабатывать на новой должности 300 тысяч рублей в месяц.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», это стандартный тренерский оклад. РФС не стал делать никаких исключений для именитого футболиста.

    В своей карьере помимо «Зенита» Кержаков защищал цвета таких клубов, как «Севилья», «Динамо» и «Цюрих». Официально 35-летний форвард завершил карьеру 13 июля 2017 года.

    Источник: Telegram

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    10.04.2018 16:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:54

      Удачи на тренерской работе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 10 апреля 2018, 20:51

      с чего такие зарплаты???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 апреля 2018, 19:38

      Мог бы и отказаться в пользу больных детей.С голода не умер бы с бизнеса неплохо имеет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:45

      саньке треть ляма на бедность...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:37

      и правильно что исключения не делают, то что заслуженный игрок это в прошлом а сейчас он просто начинающий, молодой тренер.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 апреля 2018, 18:15

      Для старта тренерской карьеры вполне нормально . Кто-то и с 15 000 начинает , а потом нормальные контракты получает .

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 апреля 2018, 17:42

      Бедняжка. Как же он жить будет)

      1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 апреля 2018, 17:39

      Опять дурачка на бабки какой-нибудь депутат жулик разведет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2018, 17:26

      А.Кержаков возглавил юношескую сборную, а вот С.Семака нужно срочно
      назначить главным тренером сборной России вместо Черчесова. Вот будет нормально.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 апреля 2018, 17:17

      Я думаю Санька кто то будет отдельно подогревать))) удачи Керж!

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