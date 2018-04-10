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  • Рауш: «Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив»

Рауш: «Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив»

10 апреля 2018, 09:42
15

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш считает, что тренерский штаб ЦСКА облегчил задачу его команде поменяв перед игрой схему игры в обороне.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Вас удивило, что ЦСКА использовал в этом матче схему с четырьмя защитниками?

— Да, мы ждали, что армейцы будут играть по своей традиционной расстановке с тремя центральными защитниками. Но игра показала, что «Динамо» было удобно действовать против новой схемы соперника. Победный счет в нашу пользу только подтверждает это.

— В концовке было тяжело удержать победный счет, когда оставшийся впереди Кирилл Панченко получил повреждение и не мог цепляться за мячи?

— А вы как думаете? Конечно, было тяжело (улыбается). Помогли вышедшие на замену ребята. Ваня Темников и Николай Обольский видели, что Панченко уже не может бежать в полную силу. Поэтому оставили Кирилла одного впереди, а сами «сели» чуть ближе к своим воротам. В целом нормально получилось, хотя опасные моменты, конечно, соперник все равно создавал.

— Впереди у «Динамо» поединок с лидером чемпионата «Локомотивом». С какими мыслями подходите к очередному дерби?

— Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Рауш Константин
Комментарии (15)
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shinnik
1523343037
Ни..уя.. не ферштейн..
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srg38
1523344775
Давайте на Локо особо не настраивайтесь) там потом у вас игра со Спартаком, вспомните старые добрые времена дерби Спартак - Динамо)
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zigbert
1523344841
Ну вы уж не подведите своих болельщиков.
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kara-mba
1523345185
Свежо предание, но верится с трудом.
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Spartak Piter
1523347916
Не думал что буду болет за дно в матче с локо
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vladimir-7
1523349984
Локомотив, вам очки не отдаст, ему отступать некуда.
Ответить
Дядя Серёжа
1523355509
Давай-давай, Спартак отблагодарит.
Ответить
Pourport
1523356973
ВПЕРЕД ДИНАМО-МЫ С ТОБОЙ!)
Ответить
Волховский
1523362988
С Локо такой номер не пройдет.
Ответить
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