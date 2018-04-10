Рауш: «Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив»

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш считает, что тренерский штаб ЦСКА облегчил задачу его команде поменяв перед игрой схему игры в обороне.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Вас удивило, что ЦСКА использовал в этом матче схему с четырьмя защитниками?

— Да, мы ждали, что армейцы будут играть по своей традиционной расстановке с тремя центральными защитниками. Но игра показала, что «Динамо» было удобно действовать против новой схемы соперника. Победный счет в нашу пользу только подтверждает это.

— В концовке было тяжело удержать победный счет, когда оставшийся впереди Кирилл Панченко получил повреждение и не мог цепляться за мячи?

— А вы как думаете? Конечно, было тяжело (улыбается). Помогли вышедшие на замену ребята. Ваня Темников и Николай Обольский видели, что Панченко уже не может бежать в полную силу. Поэтому оставили Кирилла одного впереди, а сами «сели» чуть ближе к своим воротам. В целом нормально получилось, хотя опасные моменты, конечно, соперник все равно создавал.

— Впереди у «Динамо» поединок с лидером чемпионата «Локомотивом». С какими мыслями подходите к очередному дерби?

— Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив».