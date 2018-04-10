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    Рауш: «Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив»

    Полузащитник «Динамо» Константин Рауш считает, что тренерский штаб ЦСКА облегчил задачу его команде поменяв перед игрой схему игры в обороне.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

    — Вас удивило, что ЦСКА использовал в этом матче схему с четырьмя защитниками?

    — Да, мы ждали, что армейцы будут играть по своей традиционной расстановке с тремя центральными защитниками. Но игра показала, что «Динамо» было удобно действовать против новой схемы соперника. Победный счет в нашу пользу только подтверждает это.

    — В концовке было тяжело удержать победный счет, когда оставшийся впереди Кирилл Панченко получил повреждение и не мог цепляться за мячи?

    — А вы как думаете? Конечно, было тяжело (улыбается). Помогли вышедшие на замену ребята. Ваня Темников и Николай Обольский видели, что Панченко уже не может бежать в полную силу. Поэтому оставили Кирилла одного впереди, а сами «сели» чуть ближе к своим воротам. В целом нормально получилось, хотя опасные моменты, конечно, соперник все равно создавал.

    — Впереди у «Динамо» поединок с лидером чемпионата «Локомотивом». С какими мыслями подходите к очередному дерби?

    — Сегодня была победа над ЦСКА, а завтра будем настраиваться на «Локомотив».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.04.2018 09:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +169

      Волховский 10 апреля 2018, 15:23

      С Локо такой номер не пройдет.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 апреля 2018, 13:42

      ВПЕРЕД ДИНАМО-МЫ С ТОБОЙ!)

      1
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 10 апреля 2018, 13:18

      Давай-давай, Спартак отблагодарит.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2018, 11:46

      Локомотив, вам очки не отдаст, ему отступать некуда.

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 10 апреля 2018, 12:10

      динаме тоже в затылок куча дышит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > vladimir-7 10 апреля 2018, 13:43

      Типо кони не в гонке находились!)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Pourport 10 апреля 2018, 16:51

      Легавые и судья в одной компании и он не дает пенальти на
      Мусе на первой минуте.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > vladimir-7 12 апреля 2018, 15:48

      Какое пенальти?Пересмотри внимательно все 90 мин,кони(если голевые не внимать)почти дохлые,защита проходной двор!(представляю сколько сегодня канониры в стольной заколотят)Игра в Лондоне сказалась,нет вопросов!)
      А насчет легавых(с)посмотри след.т с Локомотивом,неприятно взвоешь!)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Pourport 12 апреля 2018, 19:47

      Судья признался, что ошибся и не назначил пенальти.
      А паровоз выдерет мусоров как положено.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > vladimir-7 13 апреля 2018, 14:51

      Мне похер что сказал рефери после давлений масс.Пеналь имелся,и он реализован!А про паровозов,не говори ГОП-пока не перепрыгнешь!)
      Столько смотрю понимающих людей,а в прогнозе х@р на палочке!)

      -1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 апреля 2018, 11:11

      Не думал что буду болет за дно в матче с локо

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 10 апреля 2018, 10:26

      Свежо предание, но верится с трудом.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 10:20

      Ну вы уж не подведите своих болельщиков.

      4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 10 апреля 2018, 10:19

      Давайте на Локо особо не настраивайтесь) там потом у вас игра со Спартаком, вспомните старые добрые времена дерби Спартак - Динамо)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 09:50

      Ни..уя.. не ферштейн..

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