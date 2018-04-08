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  • Ильин: «У Погребняка есть чему поучиться. Он большой нападающий. Опыт не пропьешь»

Ильин: «У Погребняка есть чему поучиться. Он большой нападающий. Опыт не пропьешь»

8 апреля 2018, 18:46
7

Нападающий «Урала» Владимир Ильин после ничьей с «Тосно» (2:2) в матче 25 тура РФПЛ заявил, что у форварда команды из Ленинградской области Павла Погребняка еще можно многому чему поучиться.

34-летний Погребняк присоединился к «Тосно» в феврале. За это время он провел шесть матчей и забил четыре гола. Два из них – в сегодняшней встрече с екатеринбуржцами.

«Следующий матч со «Спартаком» для каждого важен. Тут нечего говорить: это хороший соперник, хороший раздражитель. К тому же играем на новом стадионе. Хочется себя проявить, зацепить со «Спартаком», наконец, очки. Думаю, болельщики нам помогут.

Погребняк своим примером подсказал, как забить «Спартаку»? Конечно, есть чему поучиться. Павел очень многого добился, играл в Европе. Надо стремиться к такому уровню. Что касается пенальти в его исполнении, то сегодня он очень хорошо его исполнил. А так пенальти – это лотерея. Палач может стать жертвой. Но главное – забить. Неважно, как пробить – по центру, или в угол.

Да, чувствуется, что Погребняк действительно большой нападающий. Опыт не пропьешь. У него есть мастерство, есть чему поучиться», – сказал Ильин.

«Урал» в 26 туре сыграет дома со «Спартаком». Поединок состоится в воскресенье, 15 апреля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Урал Погребняк Павел Ильин Владимир
Комментарии (7)
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Ray Coach
1523202777
Действительно, не пропьешь)
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koli4ka
1523204919
Сегодни погреб на всех сайтах пиарит...во всех вставках висит...супэр форвардище!!!
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Red-white-чемпион
1523205455
но попытаться можно
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Shtirlits
1523209148
"Алкаш он конечно еще тот, но даже у него есть чему поучиться" :-)
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пряник929
1523212111
Рвется в сборную, там хоть и не пьют - но и не играют...
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sprint5
1523243123
а при чем футбол и алкоголь
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vitvik
1523247499
Огромный нападающий. Мог бы каждый год гол забивать.
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