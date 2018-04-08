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    Ильин: «У Погребняка есть чему поучиться. Он большой нападающий. Опыт не пропьешь»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин после ничьей с «Тосно» (2:2) в матче 25 тура РФПЛ заявил, что у форварда команды из Ленинградской области Павла Погребняка еще можно многому чему поучиться.

    34-летний Погребняк присоединился к «Тосно» в феврале. За это время он провел шесть матчей и забил четыре гола. Два из них – в сегодняшней встрече с екатеринбуржцами.

    «Следующий матч со «Спартаком» для каждого важен. Тут нечего говорить: это хороший соперник, хороший раздражитель. К тому же играем на новом стадионе. Хочется себя проявить, зацепить со «Спартаком», наконец, очки. Думаю, болельщики нам помогут.

    Погребняк своим примером подсказал, как забить «Спартаку»? Конечно, есть чему поучиться. Павел очень многого добился, играл в Европе. Надо стремиться к такому уровню. Что касается пенальти в его исполнении, то сегодня он очень хорошо его исполнил. А так пенальти – это лотерея. Палач может стать жертвой. Но главное – забить. Неважно, как пробить – по центру, или в угол.

    Да, чувствуется, что Погребняк действительно большой нападающий. Опыт не пропьешь. У него есть мастерство, есть чему поучиться», – сказал Ильин.

    «Урал» в 26 туре сыграет дома со «Спартаком». Поединок состоится в воскресенье, 15 апреля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2018 18:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 апреля 2018, 07:18

      Огромный нападающий. Мог бы каждый год гол забивать.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 апреля 2018, 06:05

      а при чем футбол и алкоголь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2018, 21:28

      Рвется в сборную, там хоть и не пьют - но и не играют...

      0
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 8 апреля 2018, 20:39

      "Алкаш он конечно еще тот, но даже у него есть чему поучиться" :-)

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 8 апреля 2018, 19:37

      но попытаться можно

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 19:28

      Сегодни погреб на всех сайтах пиарит...во всех вставках висит...супэр форвардище!!!

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      Рейтинг: +136

      Ray Coach 8 апреля 2018, 18:52

      Действительно, не пропьешь)

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