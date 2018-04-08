Павлюченко: «РФПЛ – это особый чемпионат, где может произойти все что угодно»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 25 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Спартаком». Игра начнется в 19:00 по Москве.

«Все понимают, в том числе сам «Спартак», что красно-белые и «Локомотив» — это две команды, которые будут бороться за чемпионство. Сегодня спартаковцы играют на выезде, и им будет не так легко. Но «Спартак» обязан обыгрывать «Анжи», и команда прекрасно понимает, что в противном случае у «Локомотива» будет шанс оторваться.

Если брать последние игры, то «Спартак» на ходу, команда уверенно играет и побеждает. Но мы должны понимать, что это чемпионат России. Это особый чемпионат, где может произойти что угодно.

Конечно, разбрасываться словами о чемпионских амбициях, как это делают в «Спартаке», не надо. Но это говорит об уверенности в команде, отсюда такие слова», – сказал эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

Павлюченко выступал и за «Спартак», и за «Локомотив».