Карпин заявил, что не стремится к работе в Европе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах вернуться к работе в Европе. Последним клубом не из России для специалиста была испанская «Мальорка», откуда россиянин был уволен.

— Есть ли у Вас стремление снова работать в Европе?

— На данный момент — нет.

— Вас полностью устраивает жизнь в России? Или чего-то не хватает?

— По большому счету всего хватает. Напрягать что-то может, когда возвращаешься оттуда через много лет. Но ко всему привыкаешь. Обыденные вещи: пробки, погода не такая, как в Испании.