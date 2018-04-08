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    Карпин заявил, что не стремится к работе в Европе

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах вернуться к работе в Европе. Последним клубом не из России для специалиста была испанская «Мальорка», откуда россиянин был уволен.

    — Есть ли у Вас стремление снова работать в Европе?

    — На данный момент — нет.

    — Вас полностью устраивает жизнь в России? Или чего-то не хватает?

    — По большому счету всего хватает. Напрягать что-то может, когда возвращаешься оттуда через много лет. Но ко всему привыкаешь. Обыденные вещи: пробки, погода не такая, как в Испании.

    Источник: Sport24

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    08.04.2018 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 апреля 2018, 17:02

      Валера, какая нахрен Европа... Ты давай Ростов вытаскивал из ямы...

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 8 апреля 2018, 13:35

      скромно

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2018, 12:51

      Любой честолюбивый тренер, а Валера именно такой, хочет работать в сильном чемпионате. В самом вопросе уже есть ответ. Карпин будет работать там, дело времени.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 апреля 2018, 11:46

      Ты сегодня поработай,
      Себе, ну и Спартаку - заработай.

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