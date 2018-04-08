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Карпин заявил, что не стремится к работе в Европе

8 апреля 2018, 11:15
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах вернуться к работе в Европе. Последним клубом не из России для специалиста была испанская «Мальорка», откуда россиянин был уволен.

— Есть ли у Вас стремление снова работать в Европе?

— На данный момент — нет.

— Вас полностью устраивает жизнь в России? Или чего-то не хватает?

— По большому счету всего хватает. Напрягать что-то может, когда возвращаешься оттуда через много лет. Но ко всему привыкаешь. Обыденные вещи: пробки, погода не такая, как в Испании.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1523177184
Ты сегодня поработай, Себе, ну и Спартаку - заработай.
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DOCTOR PENALTY
1523181111
Любой честолюбивый тренер, а Валера именно такой, хочет работать в сильном чемпионате. В самом вопросе уже есть ответ. Карпин будет работать там, дело времени.
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Cherembas
1523183713
скромно
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geroin161
1523196131
Валера, какая нахрен Европа... Ты давай Ростов вытаскивал из ямы...
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