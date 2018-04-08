Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Претензии должны быть не к Заболотному, а к тому, кто его купил в «Зенит»

Орлов: «Претензии должны быть не к Заболотному, а к тому, кто его купил в «Зенит»

8 апреля 2018, 01:33
32

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что не стоит ждать от нападающего «Зенита» Антона Заболотного хорошей результативности. По словам Орлова, 26-летний форвард – это не умеющий играть пианист, и претензии стоит предъявлять не ему, а тому, кто покупал его в петербургский клуб.

«Манчини признал, что уровень нападающих «Зенита» очень низок, в частности Заболотного. Игроку еще надо развиваться. Ребята, тренеры, руководители команды! Антону ведь не 18 лет, ну зачем вы его взяли? Он сам не виноват – это вы его взяли.

Сейчас, конечно, на него все набросятся, но в чем он виновен? Он тот пианист, который не умеет играть. Ну или играет плохо. Марков, который играл с ним за «Тосно», забил восемь мячей, а Заболотный – четыре. И все ждут от него, что он начнет забивать. Естественно, он не может этого делать. Сегодня тоже мяч попал в перекладину. Он очень старается, и к нему нет претензий. Претензии к тем, кто составляет команду», – сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live».

После перехода в «Зенит» в январе Заболотный не совершил еще ни одного результативного действия.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Орлов Геннадий
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1523141016
Ну вот и сказал Геннадий Сергеевич своё слово согласен с ним на 1000 процентов! Хороший человек Заболотный но как футболист для зенита не очень.Добрый ,замечательный но не игрок зенита!!!
Ответить
семёнычев
1523162561
Хорошо,что ведущие команды РФПЛ сопротивляются " жёсткой и агрессивной трансферной политике" Зенита,о которой неоднократно заявляло его руководство. Зенит давно занимается этой политикой- чуть где покажется "зелёный росток",Зенит уже с лопатой.. Росток выкопать и к себе перенести... Причём,не важно,что это за росток,главное чтобы он был в нашем огороде. Вот и растут в Зените,и цветок,и сорняк,и редиска,и тыква,и баобаб,и лук зелёный.. И всё на одной грядке..
Ответить
юрий николаевич
1523166068
"Игроку еще надо развиваться"..........................26 лет и игроку надо развиваться? Орлов ты о чем, такому пора на пенсию, в зарубежных чемпионата игрок в 20 лет уже не перспективный а состоявшийся игрок, а у нас до 30-ти детский сад, притом КАК губит Зенит молодых и зрелых игроков в нашем футболе давно достойно внимания РФС, но РФС и Зенит это одно и тоже, т.е. газпрем.
Ответить
acer2003
1523166205
Орлов ,в последних высказываниях и комментариях стал здраво выражаться .!!! Геннадий,полностью согласен с Вами !
Ответить
Диктор
1523166223
Как ни странно но согласен с птицей на этот раз.
Ответить
diktatop
1523166541
просто тупо они преследуют цель один город одна команда! и Тосно и Динамо СПБ им не нужны...
Ответить
Федорыч-НН
1523167033
Пожалуй, впервые согласен с Орловым. "Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет".
Ответить
Zenmaster
1523167708
Хамское отношение к своим -- заслуженным и уважаемым игрокам началось при Боаше !!! Выгнали Кержакова , Анюкова , Зырянова , Данни , Жулиано , Шатова , Дзюбу -- кого приобрели на замену ??? -- смех да и только !!! Третий гл.тренер в подряд гробит команду -- кто виноват с кого спросить ??? Гена прав -- чего с игроков спрашивать -- они такие какие есть , не их вина , что ими рулит бездарный тренер !!! Фурсенко в отставку -- кроме громкого ПЕРДЕЖА -- достижений нет !!! Мудачини ещё вчера -- НАКУЙ !!!
Ответить
Saxarok
1523171502
Фурсенко красавец! Троянский конь просто! Надеюсь он ещё долго проработает в Ленинграде.
Ответить
zigbert
1523181425
Заболотного брали на место Дзюбы, по фактуре они похожи.
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
2
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
1
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+