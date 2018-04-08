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    Орлов: «Претензии должны быть не к Заболотному, а к тому, кто его купил в «Зенит»

    Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что не стоит ждать от нападающего «Зенита» Антона Заболотного хорошей результативности. По словам Орлова, 26-летний форвард – это не умеющий играть пианист, и претензии стоит предъявлять не ему, а тому, кто покупал его в петербургский клуб.

    «Манчини признал, что уровень нападающих «Зенита» очень низок, в частности Заболотного. Игроку еще надо развиваться. Ребята, тренеры, руководители команды! Антону ведь не 18 лет, ну зачем вы его взяли? Он сам не виноват – это вы его взяли.

    Сейчас, конечно, на него все набросятся, но в чем он виновен? Он тот пианист, который не умеет играть. Ну или играет плохо. Марков, который играл с ним за «Тосно», забил восемь мячей, а Заболотный – четыре. И все ждут от него, что он начнет забивать. Естественно, он не может этого делать. Сегодня тоже мяч попал в перекладину. Он очень старается, и к нему нет претензий. Претензии к тем, кто составляет команду», – сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live».

    После перехода в «Зенит» в январе Заболотный не совершил еще ни одного результативного действия.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.04.2018 01:33
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:35

      вот здесь абсолютно прав ГСО)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:20

      Миллеру нужно заняться клубом предметно. Пригласить частную компанию, чтобы разобрались в денежных потоках и психологов. Все очень просто...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:57

      Заболотного брали на место Дзюбы, по фактуре они похожи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 апреля 2018, 11:30

      Давно писал Динамо СП более достойная команда чем зенит.Зенит это китайский АДИДАС ИЛИ НАЙК через полгода расходится по швам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 8 апреля 2018, 11:15

      Как Гена смело заговорил !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 апреля 2018, 10:46

      в болоте все гибнут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Saxarok 8 апреля 2018, 10:11

      Фурсенко красавец! Троянский конь просто! Надеюсь он ещё долго проработает в Ленинграде.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 апреля 2018, 09:08

      Хамское отношение к своим -- заслуженным и уважаемым игрокам началось при Боаше !!! Выгнали Кержакова , Анюкова , Зырянова , Данни , Жулиано , Шатова , Дзюбу -- кого приобрели на замену ??? -- смех да и только !!! Третий гл.тренер в подряд гробит команду -- кто виноват с кого спросить ??? Гена прав -- чего с игроков спрашивать -- они такие какие есть , не их вина , что ими рулит бездарный тренер !!! Фурсенко в отставку -- кроме громкого ПЕРДЕЖА -- достижений нет !!! Мудачини ещё вчера -- НАКУЙ !!!

      4
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      Рейтинг: +8026

      nik55 > Zenmaster 8 апреля 2018, 10:47

      спонсор виноват-----деньги то дурные

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Zenmaster 8 апреля 2018, 13:42

      Зачем отдали в аренду или продали наших ребят-огромный вопрос к селекционному отделу Зенита.Такой же вопрос и по поводу тренерской чехарды.Такое впечатление, что Эенит превращается из футбольного клуба в местную банковскую стуктуру по регулированию футбольных финансовых потоков! Очень печально! После ухода Дани и Вилаш-Бооша совсем стало плохо!

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 8 апреля 2018, 08:57

      Пожалуй, впервые согласен с Орловым. "Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет".

      4
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      Рейтинг: +818

      diktatop 8 апреля 2018, 08:49

      просто тупо они преследуют цель один город одна команда! и Тосно и Динамо СПБ им не нужны...

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