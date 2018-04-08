Орлов: «Претензии должны быть не к Заболотному, а к тому, кто его купил в «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что не стоит ждать от нападающего «Зенита» Антона Заболотного хорошей результативности. По словам Орлова, 26-летний форвард – это не умеющий играть пианист, и претензии стоит предъявлять не ему, а тому, кто покупал его в петербургский клуб.

«Манчини признал, что уровень нападающих «Зенита» очень низок, в частности Заболотного. Игроку еще надо развиваться. Ребята, тренеры, руководители команды! Антону ведь не 18 лет, ну зачем вы его взяли? Он сам не виноват – это вы его взяли.

Сейчас, конечно, на него все набросятся, но в чем он виновен? Он тот пианист, который не умеет играть. Ну или играет плохо. Марков, который играл с ним за «Тосно», забил восемь мячей, а Заболотный – четыре. И все ждут от него, что он начнет забивать. Естественно, он не может этого делать. Сегодня тоже мяч попал в перекладину. Он очень старается, и к нему нет претензий. Претензии к тем, кто составляет команду», – сказал Орлов в своем видеоблоге «ГСО Live».

После перехода в «Зенит» в январе Заболотный не совершил еще ни одного результативного действия.