Радимов: «Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающему петербуржцев Антону Заболотному постоянно чего-то не хватает, чтобы воплотить голевые моменты в забитые мячи. Он посоветовал форварду сходить в церковь.

«Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ»

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в зимнее межсезонье. За сине-бело-голубых футболист провел уже семь матчей, но до сих пор не сумел отметиться ни одним результативным действием.