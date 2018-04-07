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    Радимов: «Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы»

    Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающему петербуржцев Антону Заболотному постоянно чего-то не хватает, чтобы воплотить голевые моменты в забитые мячи. Он посоветовал форварду сходить в церковь.

    «Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ»

    Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в зимнее межсезонье. За сине-бело-голубых футболист провел уже семь матчей, но до сих пор не сумел отметиться ни одним результативным действием.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 17:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:15

      Только забитые мячи поднимут боевой дух любого нападающего. Возможно церковь и поможет.

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 8 апреля 2018, 02:34

      Тогда Манчини надо всего искупать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 апреля 2018, 20:14

      ты себе голову лучше окропи

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 апреля 2018, 19:34

      Ещё купола набить на груди... Хотя там и так всё забито синевой.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 19:08

      Влад, это не смешно. Заболотному надо просто перейти в команду лигой пониже, там его уровень матсерства и понимания футбола будет в самый раз. А тут он может хоть весь облиться святой водой, игроком уровня РФПЛ он от этого не станет. Разве что простудится.

      4
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 7 апреля 2018, 19:08

      Надо все лишь поссать на бутсы и усе!

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 апреля 2018, 18:57

      Психилогиически паренек невыдерживает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 7 апреля 2018, 18:45

      еще можно яйца покрасить

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 апреля 2018, 18:29

      Это не поможет его проклял федун

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2018, 18:26

      Родимову пора голову лечить и вода, я боюсь, не поможет. Какие же не профессиональные люди у нас руководят всем и вся.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 7 апреля 2018, 21:36

      Думаю, он это несерьёзно. Пошутил.

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