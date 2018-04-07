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  • Радимов: «Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы»

Радимов: «Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы»

7 апреля 2018, 17:40
20

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающему петербуржцев Антону Заболотному постоянно чего-то не хватает, чтобы воплотить голевые моменты в забитые мячи. Он посоветовал форварду сходить в церковь.

«Заболотному надо в церкви взять святой воды и полить себе на бутсы», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ»

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в зимнее межсезонье. За сине-бело-голубых футболист провел уже семь матчей, но до сих пор не сумел отметиться ни одним результативным действием.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Радимов Владислав
Комментарии (20)
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ufos73
1523112455
Заболотному надо вернуться в Тосно и играть в ФНЛ
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ROSTOV SUPER
1523113044
Такого синего , исколотого с головы до ног , в церковь не пустят , на нем далеко не иконы !
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Боцман59rus
1523113200
а радимову пить святую воду, с нее голова с утра не болит,,,
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Shaitan.
1523113679
К сожалению, ему даже это не поможет. Банально не того уровня игрок.
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kykyi
1523114793
Родимову пора голову лечить и вода, я боюсь, не поможет. Какие же не профессиональные люди у нас руководят всем и вся.
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vshter76
1523115939
еще можно яйца покрасить
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upiter622
1523117306
Надо все лишь поссать на бутсы и усе!
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Вомбат
1523117331
Влад, это не смешно. Заболотному надо просто перейти в команду лигой пониже, там его уровень матсерства и понимания футбола будет в самый раз. А тут он может хоть весь облиться святой водой, игроком уровня РФПЛ он от этого не станет. Разве что простудится.
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Черкизовский Кот
1523118854
Ещё купола набить на груди... Хотя там и так всё забито синевой.
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трениришко
1523121292
ты себе голову лучше окропи
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