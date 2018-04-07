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  • «Реал» потребует 70 миллионов за Бензема у любого заинтересованного клуба

«Реал» потребует 70 миллионов за Бензема у любого заинтересованного клуба

7 апреля 2018, 17:15
7

«Реал», как уже неоднократно сообщалось, готов расстаться с нападающим Каримом Бензема грядущим летом.

По информации источника, мадридцы намерены потребовать 70 миллионов евро за 30-летнего игрока у любого клуба.

На данный момент единственный, кто заинтересован в услугах француза, – это «Арсенал». Однако «канониры» готовы заплатить за него только около 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 36 матчах, забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт со сливочными действует до июня 2021 года.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Бензема Карим
Комментарии (7)
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Shogun
1523111640
Хахахаха, за 30ти летнее бревно 70 млн, вон л...шары из Лондона и то 40 дают, а так за него 20ка уже потолок он все списанный
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Антибиотик111
1523111787
Неужели древесный уголь подорожал??
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DeStar
1523112166
это очень похоже на вариант с приемом на работу иностранных сотрудников. Когда ты не имеешь права брать условного англичанина,пока не выдашь вакансию в свободный доступ для соотечественников, и только когда не найдется удовлетворяющих в стране, можно брать иностранца. Так там специально ставят заоблачные требования, чтобы не нашлось и берут желаемого иностранца по итогу. Так и тут, на продажу выставили, ценник повесили. никто нафиг его не возьмет, а потом всему миру ( условно, болелам например) скажут, ну мы продать хотели, только рады, только вот никто не купил, так что бензема снова в основе на следующий сезон, терпите)
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серега кашин
1523112328
перес явно сошел с ума
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kurt_cobain
1523112838
Закончит бензин карьеру в Реале с такими ценниками)))
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Jhon1989
1523127789
Ну с таким ценником только в зенит!!! Фурсенко уже ручки потирает.
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zigbert
1523174778
А может кто клюнет?
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