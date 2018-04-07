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    «Реал» потребует 70 миллионов за Бензема у любого заинтересованного клуба

    «Реал», как уже неоднократно сообщалось, готов расстаться с нападающим Каримом Бензема грядущим летом.

    По информации источника, мадридцы намерены потребовать 70 миллионов евро за 30-летнего игрока у любого клуба.

    На данный момент единственный, кто заинтересован в услугах француза, – это «Арсенал». Однако «канониры» готовы заплатить за него только около 40 миллионов.

    В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 36 матчах, забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт со сливочными действует до июня 2021 года.

    Источник: Diario Gol

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    07.04.2018 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:06

      А может кто клюнет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 7 апреля 2018, 22:03

      Ну с таким ценником только в зенит!!! Фурсенко уже ручки потирает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 7 апреля 2018, 17:53

      Закончит бензин карьеру в Реале с такими ценниками)))

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 апреля 2018, 17:45

      перес явно сошел с ума

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 апреля 2018, 17:42

      это очень похоже на вариант с приемом на работу иностранных сотрудников. Когда ты не имеешь права брать условного англичанина,пока не выдашь вакансию в свободный доступ для соотечественников, и только когда не найдется удовлетворяющих в стране, можно брать иностранца. Так там специально ставят заоблачные требования, чтобы не нашлось и берут желаемого иностранца по итогу. Так и тут, на продажу выставили, ценник повесили. никто нафиг его не возьмет, а потом всему миру ( условно, болелам например) скажут, ну мы продать хотели, только рады, только вот никто не купил, так что бензема снова в основе на следующий сезон, терпите)

      2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 7 апреля 2018, 17:36

      Неужели древесный уголь подорожал??

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 апреля 2018, 17:34

      Хахахаха, за 30ти летнее бревно 70 млн, вон л...шары из Лондона и то 40 дают, а так за него 20ка уже потолок он все списанный

      6
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