«Реал» потребует 70 миллионов за Бензема у любого заинтересованного клуба

«Реал», как уже неоднократно сообщалось, готов расстаться с нападающим Каримом Бензема грядущим летом.

По информации источника, мадридцы намерены потребовать 70 миллионов евро за 30-летнего игрока у любого клуба.

На данный момент единственный, кто заинтересован в услугах француза, – это «Арсенал». Однако «канониры» готовы заплатить за него только около 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 36 матчах, забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт со сливочными действует до июня 2021 года.