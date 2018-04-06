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    Каррера: «Хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ближайших планах. По словам специалиста, он не намерен покидать московский клуб.

    «У меня контракт со «Спартаком» до 2019 года. Пока он не продлен, чтобы это сейчас обсуждать. Мысли о новом соглашении для меня сейчас не в приоритете. Я вижу, что президент клуба Леонид Федун полностью мне доверяет.

    Это правда, что какой-то из зарубежных клубов связывался со мной, но я ответил: «Нет, спасибо». Я хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл.

    Возвращение в Италию? Не думаю, что стоит думать об этом в ближайшее время. Сейчас мое будущее – это воскресный матч с «Анжи», – сказал Каррера.

    Напомним, итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне завоевал чемпионский титул с командой. В нынешнем сезоне красно-белые после 24 туров идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. Также спартаковцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с «Тосно».

    Источник: Itasportpress

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    06.04.2018 14:23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2251

      kvm 6 апреля 2018, 23:02

      Мужик (не какая-то бомжатская плакса)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 апреля 2018, 22:51

      Другой-бы достигнув в чужой стране таких высот тренерского мастерства. рванул-бы родную Пескару вытаскивать в лигу чемпионов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 6 апреля 2018, 21:05

      Желание Карреры здесь по-моему не главное. И это подтверждает статистика Федуна. За время его правления с 2004 года сменилось 12-ть тренеров, Каррера -13-й.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 апреля 2018, 20:20

      Когда во время игр "Спартака" наблюдаешь за Массимо, то видно что это наш человек. Он любит не себя в "Спартаке", а любит "Спартак" в себе. Столько страсти и эмоций. Не думай о другой карьере, ты нужен "Спартаку" - Каррера!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2018, 20:15

      Дай то Бог-Массимо наш спартаковский и пусть так будет и дальше.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 20:15

      И за эти слова ему большое спасибо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 апреля 2018, 20:00

      Вот есть Бог, и он с нами за СПАРТАК!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 18:36

      все верно сказал! молодец Массимо, продолжай вести нас к новым вершинам и достижениям!

      7
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 6 апреля 2018, 16:50

      Ты нынешний цикл успешно заверши,
      Не спеши.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 16:36

      Надо его вместо Манчини.

      0
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