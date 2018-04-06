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  • Каррера: «Хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл»

Каррера: «Хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл»

6 апреля 2018, 14:23
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ближайших планах. По словам специалиста, он не намерен покидать московский клуб.

«У меня контракт со «Спартаком» до 2019 года. Пока он не продлен, чтобы это сейчас обсуждать. Мысли о новом соглашении для меня сейчас не в приоритете. Я вижу, что президент клуба Леонид Федун полностью мне доверяет.

Это правда, что какой-то из зарубежных клубов связывался со мной, но я ответил: «Нет, спасибо». Я хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл.

Возвращение в Италию? Не думаю, что стоит думать об этом в ближайшее время. Сейчас мое будущее – это воскресный матч с «Анжи», – сказал Каррера.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне завоевал чемпионский титул с командой. В нынешнем сезоне красно-белые после 24 туров идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. Также спартаковцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с «Тосно».

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1523014234
Ну, успехов тебе!
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bset
1523015021
Приятно, что такой тренер задержится у нас. Успехов! (Но не в матчах с ЦСКА)
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Чикомас
1523015176
При всей не любви к пятачкам...надо признать что с тренером им повезло...Очень повезло. Кстати, похоже что и человек тоже приятный..
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Урия Гип
1523016076
Хороший тренер. Удачи!
Ответить
Бакланы доедают крышу
1523016951
у манчини цикл ежемесячный
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OfaZavr
1523028992
все верно сказал! молодец Массимо, продолжай вести нас к новым вершинам и достижениям!
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Smekaev
1523034031
Вот есть Бог, и он с нами за СПАРТАК!!!!!!!!
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zigbert
1523034938
И за эти слова ему большое спасибо.
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Диктор
1523034948
Дай то Бог-Массимо наш спартаковский и пусть так будет и дальше.
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ЮНик
1523035237
Когда во время игр "Спартака" наблюдаешь за Массимо, то видно что это наш человек. Он любит не себя в "Спартаке", а любит "Спартак" в себе. Столько страсти и эмоций. Не думай о другой карьере, ты нужен "Спартаку" - Каррера!
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