Каррера: «Хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих ближайших планах. По словам специалиста, он не намерен покидать московский клуб.

«У меня контракт со «Спартаком» до 2019 года. Пока он не продлен, чтобы это сейчас обсуждать. Мысли о новом соглашении для меня сейчас не в приоритете. Я вижу, что президент клуба Леонид Федун полностью мне доверяет.

Это правда, что какой-то из зарубежных клубов связывался со мной, но я ответил: «Нет, спасибо». Я хочу продолжать тренировать «Спартак» еще много лет и начать здесь новый успешный цикл.

Возвращение в Италию? Не думаю, что стоит думать об этом в ближайшее время. Сейчас мое будущее – это воскресный матч с «Анжи», – сказал Каррера.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне завоевал чемпионский титул с командой. В нынешнем сезоне красно-белые после 24 туров идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. Также спартаковцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с «Тосно».