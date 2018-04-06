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    Каррера: «Меня не устроит второе место. Я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет сделать золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв РФПЛ и Кубок России.

    «Мы все еще в погоне, и я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России. Я все еще верю в это, несмотря на то, что «Локомотив» опережает нас два очка и имеет игру в запасе. Меня не устроит второе место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов, и Кубок России, несмотря на то, они являются важными вехами для команды.

    В последних шести матчах мы постараемся набрать как можно больше очков, пусть «Локомотив» и остается фаворитом. С октября мы не забиваем более двух мячей за игру в официальных матчах, и это важный сигнал для команды. К сожалению, мы по-прежнему совершаем ошибки, которые не оставляют меня в покое, но мы знаем, что должны снова работать и стать лучше в завершающей стадии сезона.

    В Кубке России вы должны быть осторожны и избегать недооценки соперников, потому что в футболе нет ничего само собой разумеющегося», – сказал Каррера.

    Источник: Itasportpress

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    06.04.2018 12:59
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 19 апреля 2018, 04:52

      "Хотелка" не выросла....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2018, 23:49

      Облом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 18 апреля 2018, 12:09

      Если бы не эти поршивые ничейки вначале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 11 апреля 2018, 18:40

      Хороший настрой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 13:58

      Подковы с бакаланами уже буянят на ветке ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 апреля 2018, 11:06

      Каррера - тренер который вывел Спартак на новый уровень. Спартачи только рады видеть его у руля. От имени всех болел Спартака СПАСИБО!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 апреля 2018, 09:30

      Смешной малый..........

      -2
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 6 апреля 2018, 21:23

      А сами-то спартачи в курсах о твоих желаний, Массимо? Если да, то в добрый путь, дерзай, а мы возрадуемся, если всё сбудется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 6 апреля 2018, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Влажные мечты наивного макаронника, который даже у Тосно со СКА выиграть убедительно не в состоянии.
      Куда там нах в Европу ? К очередному позору 0-15 или 0-25 ? Хватит, насмотрелись. Удавитесь всем свинарником, кривоногие

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > Мультибановый хрякозавр 6 апреля 2018, 20:11

      Хрюкнул и в кормушку пятаком уткнись.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > vikrub 6 апреля 2018, 20:13

      Шта ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > Мультибановый хрякозавр 6 апреля 2018, 20:15

      Не шта, а хрю-хрю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > vikrub 6 апреля 2018, 20:18

      Хрю-хрю тебе будет, когда ромбик провернут пару раз в ж...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Мультибановый хрякозавр 6 апреля 2018, 20:34

      ух как тебя пуканит Это даже хорошо

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мультибановый хрякозавр 8 апреля 2018, 07:26

      Так ты очкозавр? Очком нападаешь?!

      -1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > ribavadim 8 апреля 2018, 08:31

      Ну в ваши то свиные Очки после Ливерпуля уже вёдра пролетают, не цепляясь. На вас убогих и жизнью обиженных нападать, всё-равно, что инвалида пи34ить

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мультибановый хрякозавр 9 апреля 2018, 04:34

      Ну уж чего-чего, а твою инвалидность видно издалека...
      Так и ходи с ведром, не снимай!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 18:26

      правильно, пока есть шансы и возможности нужно стремиться к максимуму!

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