Каррера: «Меня не устроит второе место. Я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет сделать золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв РФПЛ и Кубок России.

«Мы все еще в погоне, и я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России. Я все еще верю в это, несмотря на то, что «Локомотив» опережает нас два очка и имеет игру в запасе. Меня не устроит второе место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов, и Кубок России, несмотря на то, они являются важными вехами для команды.

В последних шести матчах мы постараемся набрать как можно больше очков, пусть «Локомотив» и остается фаворитом. С октября мы не забиваем более двух мячей за игру в официальных матчах, и это важный сигнал для команды. К сожалению, мы по-прежнему совершаем ошибки, которые не оставляют меня в покое, но мы знаем, что должны снова работать и стать лучше в завершающей стадии сезона.

В Кубке России вы должны быть осторожны и избегать недооценки соперников, потому что в футболе нет ничего само собой разумеющегося», – сказал Каррера.