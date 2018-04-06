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  • Каррера: «Меня не устроит второе место. Я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России»

Каррера: «Меня не устроит второе место. Я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России»

6 апреля 2018, 12:59
35

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет сделать золотой дубль в нынешнем сезоне, выиграв РФПЛ и Кубок России.

«Мы все еще в погоне, и я хочу выиграть РФПЛ и Кубок России. Я все еще верю в это, несмотря на то, что «Локомотив» опережает нас два очка и имеет игру в запасе. Меня не устроит второе место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов, и Кубок России, несмотря на то, они являются важными вехами для команды.

В последних шести матчах мы постараемся набрать как можно больше очков, пусть «Локомотив» и остается фаворитом. С октября мы не забиваем более двух мячей за игру в официальных матчах, и это важный сигнал для команды. К сожалению, мы по-прежнему совершаем ошибки, которые не оставляют меня в покое, но мы знаем, что должны снова работать и стать лучше в завершающей стадии сезона.

В Кубке России вы должны быть осторожны и избегать недооценки соперников, потому что в футболе нет ничего само собой разумеющегося», – сказал Каррера.

Источник: Itasportpress
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (35)
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Чикомас
1523009668
Желание нормальное...только и соперники не против выиграть..Зенит вон 94. 5 ляма потратили....чтоб выиграть... Пол Аргентины скупили...а выигрывка че то не срабатывает...
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Viktor781
1523010366
Мало ли, что ты хочешь. Первым будет Зенит!
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vladimir-7
1523011119
Ну, это если во-первых, Локомотив разрешит, а так в РФПЛ есть и другие команды, которые вправе решить эти вопросы.
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Жёлто-синий
1523016955
Карьера,а тебя хоть устраивает что вам судьи подсуживают?Не стыдно выигрывать таким способом,ПАЗОРНИКИ ЕВРОПЫ
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zigbert
1523018105
Очень оптимистично и правильно.
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Полная Канистра
1523027912
хороший почин и стремление к вершинам БРАВО МАССИМО !!!!!!!!!
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OfaZavr
1523028389
правильно, пока есть шансы и возможности нужно стремиться к максимуму!
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Мультибановый хрякозавр
1523034723
Влажные мечты наивного макаронника, который даже у Тосно со СКА выиграть убедительно не в состоянии. Куда там нах в Европу ? К очередному позору 0-15 или 0-25 ? Хватит, насмотрелись. Удавитесь всем свинарником, кривоногие
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starche
1523082652
Смешной малый..........
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Spartak №1
1523088371
Каррера - тренер который вывел Спартак на новый уровень. Спартачи только рады видеть его у руля. От имени всех болел Спартака СПАСИБО!!!!
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