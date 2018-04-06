Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симоне Индзаги: «Зальцбург» пропустил пять голов за весь турнир, а мы за матч забили четыре»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообещал сводить своих футболистов в ресторан за после победы над «Зальцбургом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Накануне матча итальянский специалист отпраздновал свое 42-летие.

    «Победа? Я пообещал своим ребятам, что, как только будет время, а сейчас его у нас минимум, мы славно пообедаем вместе. Я оплачу этот банкет. Им остается только выбрать ресторан.

    Мы могли забить больше. Например, Иммобиле, Милинкович-Савич и Кайседо имели шансы для этого. Мы знали, что «Зальцбург» – очень сложный соперник, они пропустили лишь пять голов за весь турнир. Но сегодня мы смогли забить им сразу четыре.

    После того, как счет стал 2:2 – нам было нелегко. В наши ворота был назначен пенальти, но мы вернулись в игру, в том числе благодаря поддержке наших болельщиков», – сказал Индзаги после матча.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» – «Зальцбург» завершился со счетом 4:2. Ответная встреча состоится 12 апреля.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11