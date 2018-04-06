Симоне Индзаги: «Зальцбург» пропустил пять голов за весь турнир, а мы за матч забили четыре»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообещал сводить своих футболистов в ресторан за после победы над «Зальцбургом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Накануне матча итальянский специалист отпраздновал свое 42-летие.

«Победа? Я пообещал своим ребятам, что, как только будет время, а сейчас его у нас минимум, мы славно пообедаем вместе. Я оплачу этот банкет. Им остается только выбрать ресторан.

Мы могли забить больше. Например, Иммобиле, Милинкович-Савич и Кайседо имели шансы для этого. Мы знали, что «Зальцбург» – очень сложный соперник, они пропустили лишь пять голов за весь турнир. Но сегодня мы смогли забить им сразу четыре.

После того, как счет стал 2:2 – нам было нелегко. В наши ворота был назначен пенальти, но мы вернулись в игру, в том числе благодаря поддержке наших болельщиков», – сказал Индзаги после матча.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» – «Зальцбург» завершился со счетом 4:2. Ответная встреча состоится 12 апреля.