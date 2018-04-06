Гаттузо: «Я фанат «Милана». И для меня честь быть его тренером»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо назвал особенным момент продления своего контракта. Итальянский специалист будет работать с «россонери» до 2021 года.

«Я горжусь этим, это особенный для меня момент. Мы должны продолжить свое путешествие. Обещаю упорно работать над тем, чтобы вернуть «Милану» былую славу. Да, на меня оказывается огромное давление, но меня это мало волнует.

Отдельно хочу поблагодарить Фассоне и Мирабелли, летом они пригласили меня в молодежную команду, с этого все началось, им я всем обязан.

Я болею за «Милан». И для меня честь быть его тренером», – сказал Гаттузо.

В текущем сезоне «Милан» после 30 туров занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.