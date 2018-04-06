Волонтеров ЧМ-2018 проверят на причастность к террористической деятельности

Волонтеры чемпионата мира-2018 будут проверены на причастность к террористической деятельности. Об этом сообщил замминистра МВД Игорь Зубов.

«В настоящее время на основе обмена информацией между правоохранительными органами, спортивными федерациями и клубами болельщиков накапливается информация по так называемым группам риска, проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов в волонтеры на предмет причастности к террористической и экстремистской деятельности», – приводит слова Зубова Rambler News Service.

Ранее стало известно, что запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на ЧМ-2018.