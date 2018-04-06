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    Волонтеров ЧМ-2018 проверят на причастность к террористической деятельности

    Волонтеры чемпионата мира-2018 будут проверены на причастность к террористической деятельности. Об этом сообщил замминистра МВД Игорь Зубов.

    «В настоящее время на основе обмена информацией между правоохранительными органами, спортивными федерациями и клубами болельщиков накапливается информация по так называемым группам риска, проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов в волонтеры на предмет причастности к террористической и экстремистской деятельности», – приводит слова Зубова Rambler News Service.

    Ранее стало известно, что запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 01:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:30

      Подготовиться надо серьезно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 апреля 2018, 09:32

      У волонтёров отсидевших за терроризм будут отбирать боевые гранаты.

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