Ари: «Карпин умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг»

Нападающий «Локомотива» Ари перед матчем 25-го тура РФПЛ против «Ростова» рассказал о главном тренере соперника Валерии Карпине.

Бразилец работал под руководством российского специалиста в «Спартаке».

– Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли – а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем с сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью.

– Подробнее о Валерии Карпине. Что вспоминается о нем?

– Валерий – очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона – мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдeт разносить всe вокруг – особенно если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва.