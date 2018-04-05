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  • Ари: «Карпин умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг»

Ари: «Карпин умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг»

5 апреля 2018, 22:17
4

Нападающий «Локомотива» Ари перед матчем 25-го тура РФПЛ против «Ростова» рассказал о главном тренере соперника Валерии Карпине.

Бразилец работал под руководством российского специалиста в «Спартаке».

– Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли – а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем с сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью.

– Подробнее о Валерии Карпине. Что вспоминается о нем?

– Валерий – очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона – мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдeт разносить всe вокруг – особенно если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Ари Карпин Валерий
Комментарии (4)
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zico2205
1522964419
Посмотрим....
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Таганский
1522968695
Мы уже заждались разноса.. Пора, Валера, пора!!
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elsa
1522980830
эт когда спартак топов разносил?
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zigbert
1522992429
Вроде бы не плохо сейчас играет Ростов,но для победы чего то немного не хватает.
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