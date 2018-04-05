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    Ари: «Карпин умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг»

    Нападающий «Локомотива» Ари перед матчем 25-го тура РФПЛ против «Ростова» рассказал о главном тренере соперника Валерии Карпине.

    Бразилец работал под руководством российского специалиста в «Спартаке».

    – Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли – а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем с сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью.

    – Подробнее о Валерии Карпине. Что вспоминается о нем?

    – Валерий – очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона – мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдeт разносить всe вокруг – особенно если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.04.2018 22:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 08:27

      Вроде бы не плохо сейчас играет Ростов,но для победы чего то немного не хватает.

      1
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 05:13

      эт когда спартак топов разносил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 апреля 2018, 01:51

      Мы уже заждались разноса..
      Пора, Валера, пора!!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 апреля 2018, 00:40

      Посмотрим....

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