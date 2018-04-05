Де Брюйне установил антирекорд по точности острых передач

В минувшую среду состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:0.

В этой встрече полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне установил личный антирекорд сезона по точности острых передач, сообщает InStat. За игру он отдал восемь передач, из которых только одна дошла до партнера, что составляет 13%.

До матча с «Ливерпулем» средняя точность острых передач Де Брюйне в Лиге чемпионов составляла 45%, а в английской Премьер-лиге – 54%.