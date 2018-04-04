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  • Сорокин верит, что стадион в Самаре к ЧМ-2018 будет сдан вовремя

Сорокин верит, что стадион в Самаре к ЧМ-2018 будет сдан вовремя

4 апреля 2018, 09:53
3

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин не сомневается, что новый стадион в Самаре, который строится к ЧМ-2018, буде завончен вовремя, не смотря на сообщения об отставании от графика строительства.

– Некоторое время назад в интернете появились снимки трещин в конструкциях стадиона в Самаре, а чуть позже в сети было опубликовано видео арены, снятое с коптера одного из местных блогеров. Впечатление это произвело удручающее – вид как у времянки, серьезного недостроя. И это за 72 дня до старта чемпионата мира. Успеют ли строители сдать объект вовремя?

– По первой части вопроса. На той фотографии нет ничего страшного, это так называемый термокомпенсационный шов, он должен быть именно таким. Подобное есть на каждом стадионе, и это не свидетельствует о дефектах – обычная конструкционная особенность любого спортсооружения. Что касается визуализации недостроенности арены, то ведь она на самом деле еще не сдана в эксплуатацию. Давайте посмотрим на то, как все в Самаре будет выглядеть после окончания работ и благоустройства прилегающей территории. Пока мы смотрим на незавершенную стройку, которая должна закончиться до 28 апреля в соответствии с графиком, утвержденным правительством, Минстроем и заказчиком.

– У вас нет сомнений в том, что к этой дате все будет готово?

– Мы верим не только подрядчику, но и профессиональному контролю за ним, осуществляемому на высоком уровне. И нет никакого резона не доверять. При Минстрое действует специальный штаб, там внимательно отслеживают ход работ на всех семи возводимых аренах, есть даже посменные графики на каждый день. Все осознают как важность задачи, так и весомость проведения тестовых матчей. Что касается Самары, то там такая игра назначена именно на 28 апреля. Ожидаем, что к этой дате стадион будет готов как фактически, так и документально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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la verdad
1522827871
Госдеп не допустит ;)))))
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FanatSerj
1522833303
Поняли! "термокомпенсационный шов"!!! А вы тут трещины, трещины ))) Это фича такая, а не баг ))
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Хмурый71
1522834636
Ну,как обычно - "дураку пол-работы не показывают".
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