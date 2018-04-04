Романцев: «Российскому футболу нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил на заседании Государственной Думы РФ, посвященном финансированию профессиональных клубов.

«Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно.

На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали свое мнение о вопросах финансирования. Все это правильно.

Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее», – считает Романцев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Он пройдет в 11 городах РФ и откроется матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».