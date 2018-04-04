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  • Романцев: «Российскому футболу нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира»

Романцев: «Российскому футболу нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира»

4 апреля 2018, 07:31
23

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил на заседании Государственной Думы РФ, посвященном финансированию профессиональных клубов.

«Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно.

На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали свое мнение о вопросах финансирования. Все это правильно.

Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее», – считает Романцев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Он пройдет в 11 городах РФ и откроется матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Романцев Олег
Комментарии (23)
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bolela_16
1522817300
не рановато ли, еще дна не достигли...
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chegevaro
1522817632
Печально, что об этом говорить и действовать надо было тогда, когда выиграли право проведения ЧМ, а не за 2 месяца до его старта
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Федя Кабак
1522817887
Постоянно только разговоры, но никто ничего не делает. Печально всё это.
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Диктор
1522819608
Что то надо делать -и это однозначно.
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petrucho-spb
1522820825
Меньше всего летают московские команды,а когда их было 8,так это вообще халява.И матчей надо в неделю больше проводить ,две игры.
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Garrincha58
1522822660
ЧМ мы уже давно стали но по болотному футболу
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Zenmaster
1522825442
В хоккее у нас рулят -- чемпионы мира , Европы , Олимпийские и т.д. -- так и результат ЕСТЬ !!! А кто в футболе на руководящих должностях ??? -- так что ждать от них нечего -- пока не придут люди понимающие и переживающие за футбол , надежд мало !!!
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la verdad
1522827968
Перемены нужны не только в футболе, а в стране в целом.
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prezent2017
1522831940
Опять Романцев под завязку наклюкался. Чемпионы мира - ха!
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Рубинище
1522843373
Лимит уберите, для начало.. Как зарплаты упадут до 100-300 тыс в год начнут пахать и развиваться..что бы попасть в топ команды...
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