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    Романцев: «Российскому футболу нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил на заседании Государственной Думы РФ, посвященном финансированию профессиональных клубов.

    «Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно.

    На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали свое мнение о вопросах финансирования. Все это правильно.

    Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее», – считает Романцев.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Он пройдет в 11 городах РФ и откроется матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

    Источник: Известия

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    04.04.2018 07:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:12

      Перемены нужны но только разумные.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 апреля 2018, 18:39

      о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. ----- А что в сов. время меньше летали? В Хабаровск , Владивосток , Находка , Сибирь........ Глупость.... Надо больше выжимать с них на тренировках , и особенно в предсезонной подготовке , что бы не было у них желания ходить по клубам и ресторанам , когда спать надо....

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 апреля 2018, 15:02

      Лимит уберите, для начало.. Как зарплаты упадут до 100-300 тыс в год начнут пахать и развиваться..что бы попасть в топ команды...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 4 апреля 2018, 14:45

      о переменах твердят со времён Колоскова- а воз и ныне там.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 апреля 2018, 12:16

      Ну если мы станем чемпионами, то вся страна сама по себе переменится)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 апреля 2018, 11:52

      Опять Романцев под завязку наклюкался. Чемпионы мира - ха!

      -3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 апреля 2018, 10:59

      При нынешнем Мутным руководстве, не дождемся.....

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 апреля 2018, 10:46

      Перемены нужны не только в футболе, а в стране в целом.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 апреля 2018, 10:04

      В хоккее у нас рулят -- чемпионы мира , Европы , Олимпийские и т.д. -- так и результат ЕСТЬ !!! А кто в футболе на руководящих должностях ??? -- так что ждать от них нечего -- пока не придут люди понимающие и переживающие за футбол , надежд мало !!!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenmaster 4 апреля 2018, 11:52

      Да ладно, немцам чуть не слили.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > prezent2017 6 апреля 2018, 14:15

      Счёт на табло.Победителей не судят.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 09:17

      ЧМ мы уже давно стали но по болотному футболу

      3
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