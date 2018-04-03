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  • Только девять клубов забили в Лиге чемпионов больше, чем Роналду

Только девять клубов забили в Лиге чемпионов больше, чем Роналду

3 апреля 2018, 23:19
13

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметился двумя мячами в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Теперь на счету португальца в турнире стало 119 мячей.

Отметим, что всего девять команд в истории Лиги чемпионов забили больше Роналду. Это «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ювентус», «Арсенал», «Милан» и «Челси».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Мадриде.

Роналду снова забил Буффону. И вошел в историю

Источник: Twitter
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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sерж
1522786928
скоро челси обгонит))))
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Shaitan.
1522787236
Второй гол конечно легендарный, даже болельщики Ювентуса оценили
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САНЁК17
1522787952
Это вощще,гол которой забил через себя,смотреть и смотреть.Манджукич курить
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Татарин за ЦСКА
1522789785
сам себе клуб))))Лучший
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anatolich72
1522790871
Космический результат ,вряд ли кто повторит,человек-гол.
Ответить
Mr_Murder
1522791144
красава!
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Евгений П
1522808834
Великий!
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ninakopernik
1522811766
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/*****
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OfaZavr
1522829581
вряд ли даже до Челси с Миланом дотянется не говоря уж про остальных.
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zigbert
1522914095
Футболист с золотыми ногами.
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