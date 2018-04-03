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    Только девять клубов забили в Лиге чемпионов больше, чем Роналду

    Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметился двумя мячами в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Теперь на счету португальца в турнире стало 119 мячей.

    Отметим, что всего девять команд в истории Лиги чемпионов забили больше Роналду. Это «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ювентус», «Арсенал», «Милан» и «Челси».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Мадриде.

    Роналду снова забил Буффону. И вошел в историю

    Источник: Twitter

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    03.04.2018 23:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 10:41

      Футболист с золотыми ногами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:13

      вряд ли даже до Челси с Миланом дотянется не говоря уж про остальных.

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > OfaZavr 6 апреля 2018, 20:00

      Приколол :-)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 апреля 2018, 11:05

      Еще чуть чуть и будет меньше))) Но увы век игрока даже такого не долог!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 апреля 2018, 09:05

      Рон красавчик, по праву лучший и великий футболист современности

      0
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:16

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/*****

      -1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 4 апреля 2018, 05:27

      Великий!

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 4 апреля 2018, 00:32

      красава!

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 апреля 2018, 00:27

      Космический результат ,вряд ли кто повторит,человек-гол.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 00:09

      сам себе клуб))))Лучший

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 апреля 2018, 23:39

      Это вощще,гол которой забил через себя,смотреть и смотреть.Манджукич курить

      4
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