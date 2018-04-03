Только девять клубов забили в Лиге чемпионов больше, чем Роналду

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметился двумя мячами в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Теперь на счету португальца в турнире стало 119 мячей.

Отметим, что всего девять команд в истории Лиги чемпионов забили больше Роналду. Это «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ювентус», «Арсенал», «Милан» и «Челси».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Мадриде.

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