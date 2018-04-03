«Спартак» взял 23 футболиста на матч с «Крыльями Советов»

«Спартак» вылетел на матч с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России. Тренерский штаб клуба взял на игру 23 футболиста. Матч пройдет в Самаре 4 апреля.

«Спартак»: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.