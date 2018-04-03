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    «Спартак» взял 23 футболиста на матч с «Крыльями Советов»

    «Спартак» вылетел на матч с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России. Тренерский штаб клуба взял на игру 23 футболиста. Матч пройдет в Самаре 4 апреля.

    «Спартак»: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.04.2018 17:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 3 апреля 2018, 22:47

      верим в ребят. только победа вперёд спартак!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:22

      Ребята ждем победы.Удачи.

      3
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      Рейтинг: +74

      sorus 3 апреля 2018, 20:49

      хотелось бы дубль в этом году!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 апреля 2018, 20:38

      По составу видно что парни настроены на положительный исход.Состав боевой.Теперь главное чтобы не было недооценки соперника,отыграть в свой футбол и продвинуться дальше.Удачи красно-белые!!!

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 3 апреля 2018, 19:55

      Только без понтов чемпионских, нужно как в Уфе: вышли, сразу взяли быка за рога и без проблем решили вопрос.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 апреля 2018, 19:46

      Хватило бы одного Фернандо, пробил бы пару штрафных и делу конец.

      14
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 апреля 2018, 19:38

      При всем уважении Самаре, ловить им нечего. Ни единого шанса.

      16
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > Сибирь за Спартак 3 апреля 2018, 21:10

      При всем уважении к Спартаку, Локо и Рубин тоже так думали

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Сибирь за Спартак 3 апреля 2018, 22:27

      Не говори Гоп....,пока не перепрыгнул )

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 апреля 2018, 19:28

      Кубок должен стоять в нашем музее.

      17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 19:09

      все важные и нужные в сборе, в полной боевой готовности. ждем только победы! Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 3 апреля 2018, 18:29

      ждём победы от спартака

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