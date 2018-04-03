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Селюк: «У «Краснодара» была провальная селекция»

3 апреля 2018, 15:27
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Как было отмечено, клуб сделал правильный выбор, так как этот специалист знает команду изнутри и имеет четкое представление о возможностях молодых игроков «быков».

«Считаю выбор Мусаева главным тренером «Краснодара» правильным. Он знает молодых футболистов, которые в первую очередь очень мотивированы и которых он хочет использовать, укрепив некоторых позиции. Учитывая давнишнюю историю в «Краснодаре» и отношения с Галицким, думаю, он не будет брать деньги за то, что ставит игроков в состав, как это делают многие тренеры.

Что касается слов Галицкого о том, что он «не хочет Тухелей и прочих иностранцев», то в «Краснодар» Тухель, к сожалению, и не пошел бы. Посмотрите на Англию, куда приезжают многие западные тренеры высокой квалификации. От этого чемпионат только выигрывает. Когда там тренировали только англичане, чемпионат был постный. А сейчас проповедуются разные стили разных стран и школ, что делает футбол интереснее. Поэтому телевизионные права английского чемпионата и стоят огромных денег.

Я согласен с Галицким, сказавшим, что в «Краснодаре» была не фантастическая селекция. Более того, она была провальная. Безусловно, такая селекция сыграла отрицательную роль в достижении результатов», – сказал Селюк.

«Краснодар» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1522759340
"Потому что моих клиентов не подписали": Селюк.
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x-x-x-x-x
1522765991
Селюк о своём как всегда
Ответить
Федя Кабак
1522767673
Конечно, не дали заработать денежек))
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