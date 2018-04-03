Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «У «Краснодара» была провальная селекция»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Как было отмечено, клуб сделал правильный выбор, так как этот специалист знает команду изнутри и имеет четкое представление о возможностях молодых игроков «быков».

    «Считаю выбор Мусаева главным тренером «Краснодара» правильным. Он знает молодых футболистов, которые в первую очередь очень мотивированы и которых он хочет использовать, укрепив некоторых позиции. Учитывая давнишнюю историю в «Краснодаре» и отношения с Галицким, думаю, он не будет брать деньги за то, что ставит игроков в состав, как это делают многие тренеры.

    Что касается слов Галицкого о том, что он «не хочет Тухелей и прочих иностранцев», то в «Краснодар» Тухель, к сожалению, и не пошел бы. Посмотрите на Англию, куда приезжают многие западные тренеры высокой квалификации. От этого чемпионат только выигрывает. Когда там тренировали только англичане, чемпионат был постный. А сейчас проповедуются разные стили разных стран и школ, что делает футбол интереснее. Поэтому телевизионные права английского чемпионата и стоят огромных денег.

    Я согласен с Галицким, сказавшим, что в «Краснодаре» была не фантастическая селекция. Более того, она была провальная. Безусловно, такая селекция сыграла отрицательную роль в достижении результатов», – сказал Селюк.

    «Краснодар» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:01

      Конечно, не дали заработать денежек))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 апреля 2018, 17:33

      Селюк о своём как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 апреля 2018, 15:42

      "Потому что моих клиентов не подписали": Селюк.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11