Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил на мероприятии в Госдуме, в ходе которого призвал пересмотреть лимит на легионеров в РФПЛ. Как было отмечено, проблемы в отечественном футболе в том числе и из-за данных ограничительных мер.

«Любые ограничения это всегда плохо. Большинство людей, сидящих здесь, даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!» – сказал Гинер.