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    Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил на мероприятии в Госдуме, в ходе которого призвал пересмотреть лимит на легионеров в РФПЛ. Как было отмечено, проблемы в отечественном футболе в том числе и из-за данных ограничительных мер.

    «Любые ограничения это всегда плохо. Большинство людей, сидящих здесь, даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!» – сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 12:03
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 апреля 2018, 23:42

      Был же лимит 7 на 4, всё было нормально. Но у кого-то опять руки зачесались всё испортить...

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 апреля 2018, 21:29

      Лимит в его нынешнем виде очень вреден, он убивает профессиональный рост паспортистов. Лимит при нынешней структуре футбола в России должен быть только по качеству легионеров (конечно, не такой жесткий как в Англии, но что-то подобное). Другой вариант - кардинальная реформа росфутбола, включающая потолок зарплат, ограничения по бюджетам клубов, и, стало быть подразумевающая отказ от претензий клубов на еврокубки. Корпорации, желающие финансировать клуб РФПЛ обязуются направлять деньги на развитие футбола в регионах, в том числе на поддержку команд ПФЛ. При такой реформе можно было бы и число легионеров на поле ограничить ради смеха (они и сами не поедут).

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 20:49

      Вопрос спорный но попробовать можно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:35

      полностью согласен лимит нужно убрать, свои не должны искусственно ставиться в состав если этого не заслуживают, а так только из-за паспорта делается выбор это не по спортивному, редко кто на самом деле из наших выиграл бы конкуренцию у легионеров не будь лимита.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 апреля 2018, 18:22

      молодец Гинер все правильно сказал

      1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 3 апреля 2018, 15:09

      Будет-КУПИ-ПРОДАЙ, а не футбол!!!

      -1
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > solyh-1962 3 апреля 2018, 19:23

      будет своих воспитанников продавай и зарабатывай бабки

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku 3 апреля 2018, 14:53

      6 молодых это кто, стесняюсь спросить? Головина кланировали? Или "играет" имеется ввиду выходит иногда, когда ж*па?
      Давайте посмотрим на старт ЦСКА в последней игре: Муса, вернблум, дзагоев, натхо, Головин, набабкин, щенников, братья, Игнашевич, игарь.
      Где тут 6 молодых россиян?

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > za logiku 3 апреля 2018, 20:49

      Братья, Игнашевич, Акин - вторая молодость; Муса - вновь пришедший, а значит - молодой; и Головин. Все сходится

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 апреля 2018, 14:42

      ....опять лимит во всем виноват....занялись бы детским футболом, о лимите бы вообще ни кто не вспоминал.....пример германия, франция...там легионерами дыры затыкают

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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 апреля 2018, 14:39

      "красная книжка" это он о российском паспорте ??? У него самого наверное уже полосатая или голубоватая со звездой книжечка.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > silver29 3 апреля 2018, 16:18

      полностью прав про паспорт,,,,

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2018, 14:35

      да это уже даже любому ослу понятно, что лимит надо менять и вообще уходить от обязательного попадания на поле.
      Только там жешь бабло пилят на Кокориных, Дзюбах, Погребняках, Сапетах и прочих паспортистов. Как посмотришь ведомость зарплат в РФПЛ у игроков и охреневаешь, за что? Да на эти деньги можно застоится детскими школами и персонал туда нанять и все необходимое детям покупать, чтобы это могли себе позволить не только обеспеченные родители, но парни с интерната, который будет пахать насмерть чтобы в люди выбиться.

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