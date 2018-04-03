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Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров

3 апреля 2018, 12:03
31

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил на мероприятии в Госдуме, в ходе которого призвал пересмотреть лимит на легионеров в РФПЛ. Как было отмечено, проблемы в отечественном футболе в том числе и из-за данных ограничительных мер.

«Любые ограничения это всегда плохо. Большинство людей, сидящих здесь, даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играет! Потому что они качественные!» – сказал Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (31)
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iBragim2102
1522749065
Да нет Гинер, 6 молодых играют потому что лимит, если бы его не было бегали бы 6 негритят.
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Derzkiy1
1522750480
Из за этого лимита российский футбол умирает ! Ценник растёт у российских футболистов и зарплаты . Без лимита спроса меньше будет на наших футболистов и им придётся играть в футбол , зп как у кокорина ,не один европейский клуб столько ему не заплатит и за этого им хорошо играть в России , не кто не хочет в Европу
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Дядя Серёжа
1522750896
Лет 10 назад в КВН вывели Спартака победителя ЛЧ. 11 негров в красных майках. А чемпионат России (ну типа граждан России) будет в ФНЛ
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insider_retro
1522751086
Молоток Евгений Леннорович!!! Открыто выступил со своим ведением ситуации в Госдуме, а не в статейках и твиттере скромно изъяснился... Аргументированно!!..
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777+
1522752034
Господа - товарищи, что вы о негритятах или каких других румынах переживаете? Отсутствие лимита - это прежде всего конкуренция для НАШЕЙ молодежи!!! Не будет лимита - пусть почувствуют, чего они реально стоят! И для клубов это тоже плюс - разгрузят зарплатную ведомость! Некоторые НАШИ ГЛАМУРНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ начнут получать РЕАЛЬНЫЕ деньги!!! А кому выступать за клуб - негритятам или своим - это внутренняя политика клуба! Посмотрите на клубы - середники в той же Испании или Италии ( их можно сравнить с "грандами" РФПЛ) там что много иностранцев? В некоторых клубах их вообще нет! И ведь играют, и неплохо ИГРАЮТ!!!
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sined1951
1522752209
Когда отменят лимит у тебя эти шесть молодых с красными книжками играть не будут.
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FanatSerj
1522755334
да это уже даже любому ослу понятно, что лимит надо менять и вообще уходить от обязательного попадания на поле. Только там жешь бабло пилят на Кокориных, Дзюбах, Погребняках, Сапетах и прочих паспортистов. Как посмотришь ведомость зарплат в РФПЛ у игроков и охреневаешь, за что? Да на эти деньги можно застоится детскими школами и персонал туда нанять и все необходимое детям покупать, чтобы это могли себе позволить не только обеспеченные родители, но парни с интерната, который будет пахать насмерть чтобы в люди выбиться.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1522755742
....опять лимит во всем виноват....занялись бы детским футболом, о лимите бы вообще ни кто не вспоминал.....пример германия, франция...там легионерами дыры затыкают
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za logiku
1522756414
6 молодых это кто, стесняюсь спросить? Головина кланировали? Или "играет" имеется ввиду выходит иногда, когда ж*па? Давайте посмотрим на старт ЦСКА в последней игре: Муса, вернблум, дзагоев, натхо, Головин, набабкин, щенников, братья, Игнашевич, игарь. Где тут 6 молодых россиян?
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OfaZavr
1522769724
полностью согласен лимит нужно убрать, свои не должны искусственно ставиться в состав если этого не заслуживают, а так только из-за паспорта делается выбор это не по спортивному, редко кто на самом деле из наших выиграл бы конкуренцию у легионеров не будь лимита.
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