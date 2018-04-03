Ловчев: «Дзюба – прирожденный бомбардир»

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в текущем сезоне в нижней части турнирной таблицы РФПЛ развернулась интересная борьба.

«Динамо» обыграло «Арсенал». Отмечу, что в нижней части турнирной таблицы развернулась интересная борьба. Мы не видим никакого «болота». И радует что опять забил Дзюба.

Вчера Черчесов был гостем в передаче у Черданцева. Возникла тема, что не приглашения Дзюбы в сборную, мол, все из-за того, что Артем когда-то спародировал главного тренера. На что Станислав логично заметил: «Кокорин тоже показывал усы, но я же его беру». И объяснил: Дзюба больше года не играл, он только набирает ход. А затем ответил и по поводу Шатова, которого тоже не пригласил. «Шатов долгое время был без игровой практики».

Дзюба – прирожденный бомбардир, человек штрафной площади. У него соответствующая комплекция, он всегда много забивал – в детстве, юности. Он не ведет игру, всегда нацелен только на ворота. В этом плане Артем похож на Павлюченко.

Дзюба всегда играет лучше, когда ему надо что-то доказывать. Так было в «Томи» и «Ростове». А сейчас он доказывает Манчини, что тот по ошибке его списал, и Черчесову, потому что мечтает сыграть на чемпионате мира. И уверен, что Дзюба сыграет за сборную», – считает Ловчев.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в РФПЛ 15 матчей за «Зенит», в которых забил один гол. В составе «Арсенала» он провел четыре игры, забив в них четыре гола и сделав две результативные передачи.