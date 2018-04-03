Ловчев: «Манчини занимается тем, что откровенно нарывается на увольнение»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини после матча 24 тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

«Зенит» выиграл в чемпионате впервые в году. И что мы слышим? Манчини в очередной раз принимается хаять чемпионат.

Манчини, который не пришел на встречу с болельщиками, опять говорит о чем-то, но не об игре своей команды. Погода? Разве он не знал, в какую страну едет? В прошлом году у нас снег в июне шел.

Его команда выигрывает, появляется минимальный шанс зацепиться за «Локомотив». Но этот парень вместо того, чтобы порадоваться, проанализировать ситуацию, включает плач. А нужные слова вместо тренера говорит президент клуба Сергей Фурсенко. Об игре, о налаживании связей в линиях... Все это должен говорить главный тренер! Но о чем он, мы уже поняли.

Насколько понимаю, Манчини откровенно нарывается на увольнение. Конечно, хозяева клуба должны поставить его на место. Или выгнать, или объяснить, что он имеет право говорить, а что – нет», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

«Зенит» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на семь очков.

Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет