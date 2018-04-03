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    Ловчев: «Манчини занимается тем, что откровенно нарывается на увольнение»

    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини после матча 24 тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

    «Зенит» выиграл в чемпионате впервые в году. И что мы слышим? Манчини в очередной раз принимается хаять чемпионат.

    Манчини, который не пришел на встречу с болельщиками, опять говорит о чем-то, но не об игре своей команды. Погода? Разве он не знал, в какую страну едет? В прошлом году у нас снег в июне шел.

    Его команда выигрывает, появляется минимальный шанс зацепиться за «Локомотив». Но этот парень вместо того, чтобы порадоваться, проанализировать ситуацию, включает плач. А нужные слова вместо тренера говорит президент клуба Сергей Фурсенко. Об игре, о налаживании связей в линиях... Все это должен говорить главный тренер! Но о чем он, мы уже поняли.

    Насколько понимаю, Манчини откровенно нарывается на увольнение. Конечно, хозяева клуба должны поставить его на место. Или выгнать, или объяснить, что он имеет право говорить, а что – нет», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

    «Зенит» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на семь очков.

    Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 00:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 3 апреля 2018, 14:13

      Да Манчини мыслями уже в сборной Италии, а в Зените так - чисто формально. А тут если инициатором увольнения будет Зенит, то Манчини еще и неустоечку получит в размере 9 млн. евро. Очень удобно и рост карьерный и денежка в кармане и на Родину уедет.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 14:02

      манчини не тот человек чтобы на него указывали и ставили на место это такая натура падкая у него он привык чтобы его все одного слушали и нытьё и требование что мало купили ему игроков что не ту погоду ему дали в день матча

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:08

      А есть ли вина Манчини что он оказался в Зените?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2018, 08:18

      Чтобы не платить такую неустойку, нужно перевести Минчини тренировать
      Зенит-2 и пусть там отрабатывает деньги по контракту и тем самым не отпускать
      его ни в сборную Италии, ни куда. Ну, а если будет настаивать на увольнении, то
      пусть платит неустойку и валит из России.

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > vladimir-7 3 апреля 2018, 08:56

      Это будет наверно единственно правильное решение.И другим будет урок, чтобы не повадно было.

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > vladimir-7 3 апреля 2018, 09:43

      Если бы такой вариант произошёл-это был бы хороший урок всем! Нет результата-тренируй фармклуб! Но, к великому сожалению, это утопия! Никогда иностранец с таким "именем" не будет работать в низшей лиге!

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp > vladimir-7 3 апреля 2018, 11:15

      Шикарный вариант!! я даже думаю, достаточно будет только припугнуть итальянца таким раскладом.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 апреля 2018, 08:04

      Следующего-то гастарбайтера подыскали уже?))

      1
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 3 апреля 2018, 07:24

      в данном случае ыксперд прав...

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 апреля 2018, 07:06

      У меня впечатление , что они приезжают в Питер , подписывают миллионные контракты и специально нарываются на увольнение и получение компенсации ....... сумма контракта должна зависеть от результата .

      4
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 апреля 2018, 05:48

      Да его давно пора уволить

      4
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 3 апреля 2018, 03:42

      держите его в бомжатнике, в сборной он n.a.n.u.y. не нужен

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 апреля 2018, 01:58

      Все логично,ему дали игроков на 100млн,причем все игроки согласовывались с ним,а он обосрался,потом начал жаловаться на все подряд,не пожалел его никто,а тут сборная италии на горизонте,что делать?правильно,продолжать делать так,что бы уволили,дали компенсацию и со спокойной душой и набитыми карманами на родину

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