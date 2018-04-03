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  • Ловчев: «Манчини занимается тем, что откровенно нарывается на увольнение»

Ловчев: «Манчини занимается тем, что откровенно нарывается на увольнение»

3 апреля 2018, 00:30
14

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини после матча 24 тура РФПЛ против «Уфы» (2:1).

«Зенит» выиграл в чемпионате впервые в году. И что мы слышим? Манчини в очередной раз принимается хаять чемпионат.

Манчини, который не пришел на встречу с болельщиками, опять говорит о чем-то, но не об игре своей команды. Погода? Разве он не знал, в какую страну едет? В прошлом году у нас снег в июне шел.

Его команда выигрывает, появляется минимальный шанс зацепиться за «Локомотив». Но этот парень вместо того, чтобы порадоваться, проанализировать ситуацию, включает плач. А нужные слова вместо тренера говорит президент клуба Сергей Фурсенко. Об игре, о налаживании связей в линиях... Все это должен говорить главный тренер! Но о чем он, мы уже поняли.

Насколько понимаю, Манчини откровенно нарывается на увольнение. Конечно, хозяева клуба должны поставить его на место. Или выгнать, или объяснить, что он имеет право говорить, а что – нет», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

«Зенит» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на семь очков.

Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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Asbjorn
1522709930
Все логично,ему дали игроков на 100млн,причем все игроки согласовывались с ним,а он обосрался,потом начал жаловаться на все подряд,не пожалел его никто,а тут сборная италии на горизонте,что делать?правильно,продолжать делать так,что бы уволили,дали компенсацию и со спокойной душой и набитыми карманами на родину
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rossonero666
1522716120
держите его в бомжатнике, в сборной он n.a.n.u.y. не нужен
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Евгений П
1522723716
Да его давно пора уволить
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VikNMar
1522728404
У меня впечатление , что они приезжают в Питер , подписывают миллионные контракты и специально нарываются на увольнение и получение компенсации ....... сумма контракта должна зависеть от результата .
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mihail200606
1522729484
в данном случае ыксперд прав...
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rubinovyi2
1522731895
Следующего-то гастарбайтера подыскали уже?))
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vladimir-7
1522732702
Чтобы не платить такую неустойку, нужно перевести Минчини тренировать Зенит-2 и пусть там отрабатывает деньги по контракту и тем самым не отпускать его ни в сборную Италии, ни куда. Ну, а если будет настаивать на увольнении, то пусть платит неустойку и валит из России.
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zigbert
1522739312
А есть ли вина Манчини что он оказался в Зените?
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Полная Канистра
1522753332
манчини не тот человек чтобы на него указывали и ставили на место это такая натура падкая у него он привык чтобы его все одного слушали и нытьё и требование что мало купили ему игроков что не ту погоду ему дали в день матча
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Yarrom89
1522754006
Да Манчини мыслями уже в сборной Италии, а в Зените так - чисто формально. А тут если инициатором увольнения будет Зенит, то Манчини еще и неустоечку получит в размере 9 млн. евро. Очень удобно и рост карьерный и денежка в кармане и на Родину уедет.
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