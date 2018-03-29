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    Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет


    3.4
    Голосов: 11
    29.03.2018 19:00
    Рассказываем, почему невероятное путешествие итальянца в России скоро завершится.

    Плохие результаты

    В Санкт-Петербурге от Манчини, имеющего в тренерской карьере победы в чемпионатах Италии и Англии, ожидали огромного успеха. Специалист возглавил «Зенит» летом 2017-го – спустя два года после того, как команда в последний раз взяла чемпионство. Согласитесь, чересчур длительная неудача, если принимать во внимание бюджет и амбиции клуба. На своей первой пресс-конференции в России Манчини сразу заверил, что пришел побеждать. «У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи».

    В реальности все оказалось куда хуже, чем ожидал Манчини. «Зенит» сначала вылетел из Кубка России, уступив на своем поле команде из ФНЛ, а затем попрощался и с Лигой Европы, проиграв «РБ Лейпциг». В чемпионате дела складываются так же плохо: за восемь туров до конца сезона сине-бело-голубые занимают пятое место и отстают от лидирующего «Локомотива» на десять очков. Если учитывать сумасшедшие деньги (94,5 миллиона евро), потраченные на трансферы за последний год, результаты просто катастрофические.

    Постоянные жалобы

    С назначения Манчини в «Зенит» не прошло и года, а он уже многих сильно раздражает. Потихоньку ненависть к тренеру начинают испытывать и собственные болельщики. И есть за что. Как только завершилось летнее трансферное окно, появилась информация, что Манчини недоволен покупками. «Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно», – заявил тогда Манчини.

    Странно слышать подобное от тренера, имеющего в своем распоряжении около 30 футболистов, и которому летом купили Мамману, Паредеса и Дриусси.

    Интересно, что сказал бы Манчини, будь он главным тренером ЦСКА?

    Зимой история с трансферами продолжилась. Сначала итальянец сообщил, что ему нужен забивной нападающий, а затем пожаловался на нехватку в команде игроков с российским паспортом. Как оказалась, это типичная для Манчини ситуация. «Приходя в каждый клуб, он покупал по 40 игроков. Когда Моуринью принял после него «Интер», в составе команды было 40 футболистов различных национальностей. Что ты будешь делать? Когда я выступал за «Манчестер Сити», Манчини подписал Джеко, Балотелли, Тевеса и Агуэро. Получилось пять нападающих мирового класса в одной команде!» – рассказал Эммануэль Адебайор.

    Не только игроки беспокоили тренера, доставалось еще и судьям. После матча с «Амкаром» Манчини обрушился с критикой на главного арбитра Владимира Сельдякова, трижды иронично назвав его лучшим судьей в мире. Позднее «Зенит» потребовал переигровки встречи.

    Конфликты

    Манчини – конфликтный человек. Не прошло и года, а в «Зените» он уже успел поссориться не только с игроками, но и с болельщиками. После ничьей с «Ростовом» один из фанатов петербургской команды не выдержал и написал на своей странице в инстаграме гневный пост с призывом пойти тренеру на хрен. Манчини не стал молчать и послал болельщика в ответ вместе с его сестрой.

    Также на днях стало известно, что у итальянца испортились отношения с президентом клуба Сергеем Фурсенко. Причиной конфликта стали покупки Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Специалист остался крайне недоволен этими трансферами, поскольку считает, что эти игроки не соответствуют уровню «Зенита». Сам Манчини зимой просил усиление на позиции центрального защитника и нападающего. Также итальянец требовал приобрести хавбека «Ахмата» Антона Швеца.

    «Я не мог работать с Манчини. Слышал, футболисты «Интера» гуляли всю ночь, когда его уволили. Признаться, я и сам был готов закатить вечеринку, когда покинул «Манчестер Сити» в 2011 году. Манчини видел мир по-другому. Он рассорился со всеми. Когда я говорю со всеми, я имею в виду абсолютно всех: игроков, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, пресс-службу, поваров и даже парковщиков!» – сказал бывший вратарь «Сити» Шейн Гивен.

    Увольнение близко?

    Во время паузы на матчи сборных Манчини продемонстрировал свое безразличие к происходящему в «Зените», вернувшись с отдыха только 27 марта, тогда как игроки, не вызванные в национальные команды, занимались на базе в Санкт-Петербурге с 20-го числа. Всю неделю с футболистами работал помощник Манчини Фаусто Сальсано.

    Ранее Роберто Манчини отмечал, что хотел бы вернуться в АПЛ. Также сообщалось, что он может занять вакантный пост главного тренера сборной Италии. Одна из российских букмекерских контор уже начала принимать ставки на уход Манчини из «Зенита».

    «Вот эти замечания о том, что ему не купили игроков… Я уже говорил об этом Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит клуб? Вы же президент. Он же против вас говорит!» – раскритиковал Манчини комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов.

    В том случае, если руководство сине-бело-голубых все же решится избавиться от специалиста, им придется раскошелиться на 9 миллионов евро. Именно такая неустойка прописана в контракте итальянского тренера.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bombardir.ru
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 11
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 31 марта 2018, 15:14

      А я давно уже написал комментарий, что он позорит клуб и болельщиков. Один нытик ушел, другого взяли. Бесполезная трата денег! Просто в голове не укладывается. Такие суммы космические. Взять Цска 500 тыс. евро потратили и Зенит 94 мил. евро. И результата нет, да еще и тренеру отвалят за увольнение 9 лямов. Как все в жизни не справедливо. Лучше бы детям больным перечислили на лечение!!!

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 31 марта 2018, 11:43

      Руководство уже скармливает в СМИ аккуратные намекающие заявления... Готовят аудиторию... Скорее да, чем нет... И это разумно и справедливо...
      В профессиональном спорте мало быть пиз...тым парнем, - надо ещё результат выдавать!...

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 31 марта 2018, 06:04

      Манчини ,на мой взгляд,переоценил свои возможности придя в Зенит.Ужжж слишком специфический у нас чемпионат.Да и особенности отечественного менталитета никто не отменял.Похоже что сеньор думал заработать немножко сольдо.При этом не особенно напрягаясь.Ибо что с северных "дикарей" взять акромя валюты?Хотя денег то он как раз и поимеет.При разрыве контракта нашей стороной,неустойка будет вполне себе приличная.Ну а Зенит....да что Зенит,он в этой ситуации останется заложником вместе со своими проблемами и кучей ненужных набранных игроков.Остаётся надеяться на лучшее...Стране нужен сильный Зенит!С таким клубом всегда интересно бороться другим командам(в том числе и Спартаку за который болею).Удачи Питер!

      1
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:53

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://catcut.net/zdlf

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 31 марта 2018, 01:38

      Да нееееее !!!!!!! пусть посидит в зените чем больше сидиш тем больше капусты рубиш!!!!!!!!!!! Болелы дайте итальянцу заработать!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +452

      тёска 30 марта 2018, 23:11

      человек ещё не привык к России, пусть он и нытик но шанс нужно дать ,мож повторит подвиг предыдущего итальяшки.

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 30 марта 2018, 22:43

      #manchiniout

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 30 марта 2018, 20:22

      Фурсенку гнать вслед за Манчиней!

      1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 30 марта 2018, 19:38

      Поспешили в Зените отправить в отставку Луческу. Старик был не хуже Манчини. Ну нельзя же менять тренеров как перчатки! Из-за частой чехарды тренеров, хорошие тренеры работать в Зените не захотят.
      Зениту осталось молиться, чтобы Манчини в конце сезона ушел сам.

      4
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 30 марта 2018, 16:20

      Манчини уйдет! Верим!

      0
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