Манчини позорит «Зенит». И он точно уйдет

Рассказываем, почему невероятное путешествие итальянца в России скоро завершится.

Плохие результаты

В Санкт-Петербурге от Манчини, имеющего в тренерской карьере победы в чемпионатах Италии и Англии, ожидали огромного успеха. Специалист возглавил «Зенит» летом 2017-го – спустя два года после того, как команда в последний раз взяла чемпионство. Согласитесь, чересчур длительная неудача, если принимать во внимание бюджет и амбиции клуба. На своей первой пресс-конференции в России Манчини сразу заверил, что пришел побеждать. «У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи».

В реальности все оказалось куда хуже, чем ожидал Манчини. «Зенит» сначала вылетел из Кубка России, уступив на своем поле команде из ФНЛ, а затем попрощался и с Лигой Европы, проиграв «РБ Лейпциг». В чемпионате дела складываются так же плохо: за восемь туров до конца сезона сине-бело-голубые занимают пятое место и отстают от лидирующего «Локомотива» на десять очков. Если учитывать сумасшедшие деньги (94,5 миллиона евро), потраченные на трансферы за последний год, результаты просто катастрофические.

Постоянные жалобы

С назначения Манчини в «Зенит» не прошло и года, а он уже многих сильно раздражает. Потихоньку ненависть к тренеру начинают испытывать и собственные болельщики. И есть за что. Как только завершилось летнее трансферное окно, появилась информация, что Манчини недоволен покупками. «Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно», – заявил тогда Манчини.

Странно слышать подобное от тренера, имеющего в своем распоряжении около 30 футболистов, и которому летом купили Мамману, Паредеса и Дриусси.

Интересно, что сказал бы Манчини, будь он главным тренером ЦСКА?

Зимой история с трансферами продолжилась. Сначала итальянец сообщил, что ему нужен забивной нападающий, а затем пожаловался на нехватку в команде игроков с российским паспортом. Как оказалась, это типичная для Манчини ситуация. «Приходя в каждый клуб, он покупал по 40 игроков. Когда Моуринью принял после него «Интер», в составе команды было 40 футболистов различных национальностей. Что ты будешь делать? Когда я выступал за «Манчестер Сити», Манчини подписал Джеко, Балотелли, Тевеса и Агуэро. Получилось пять нападающих мирового класса в одной команде!» – рассказал Эммануэль Адебайор.

Не только игроки беспокоили тренера, доставалось еще и судьям. После матча с «Амкаром» Манчини обрушился с критикой на главного арбитра Владимира Сельдякова, трижды иронично назвав его лучшим судьей в мире. Позднее «Зенит» потребовал переигровки встречи.

Конфликты

Манчини – конфликтный человек. Не прошло и года, а в «Зените» он уже успел поссориться не только с игроками, но и с болельщиками. После ничьей с «Ростовом» один из фанатов петербургской команды не выдержал и написал на своей странице в инстаграме гневный пост с призывом пойти тренеру на хрен. Манчини не стал молчать и послал болельщика в ответ вместе с его сестрой.

Также на днях стало известно, что у итальянца испортились отношения с президентом клуба Сергеем Фурсенко. Причиной конфликта стали покупки Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Специалист остался крайне недоволен этими трансферами, поскольку считает, что эти игроки не соответствуют уровню «Зенита». Сам Манчини зимой просил усиление на позиции центрального защитника и нападающего. Также итальянец требовал приобрести хавбека «Ахмата» Антона Швеца.

«Я не мог работать с Манчини. Слышал, футболисты «Интера» гуляли всю ночь, когда его уволили. Признаться, я и сам был готов закатить вечеринку, когда покинул «Манчестер Сити» в 2011 году. Манчини видел мир по-другому. Он рассорился со всеми. Когда я говорю со всеми, я имею в виду абсолютно всех: игроков, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, пресс-службу, поваров и даже парковщиков!» – сказал бывший вратарь «Сити» Шейн Гивен.

Увольнение близко?

Во время паузы на матчи сборных Манчини продемонстрировал свое безразличие к происходящему в «Зените», вернувшись с отдыха только 27 марта, тогда как игроки, не вызванные в национальные команды, занимались на базе в Санкт-Петербурге с 20-го числа. Всю неделю с футболистами работал помощник Манчини Фаусто Сальсано.

Ранее Роберто Манчини отмечал, что хотел бы вернуться в АПЛ. Также сообщалось, что он может занять вакантный пост главного тренера сборной Италии. Одна из российских букмекерских контор уже начала принимать ставки на уход Манчини из «Зенита».

«Вот эти замечания о том, что ему не купили игроков… Я уже говорил об этом Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит клуб? Вы же президент. Он же против вас говорит!» – раскритиковал Манчини комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов.

В том случае, если руководство сине-бело-голубых все же решится избавиться от специалиста, им придется раскошелиться на 9 миллионов евро. Именно такая неустойка прописана в контракте итальянского тренера.