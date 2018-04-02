Широков: «На данный момент не заметно, что у Манчини может получиться в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после победы петербуржцев над «Уфой» (2:1) в матче 24 тура РФПЛ выразил мнение, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не работает над решением проблем, которые испытывает команда.

«Не заметно, что Манчини работает над проблемами. Он пока не смог выстроить команду, которая могла бы радовать болельщиков яркой атакующей игрой. В матче с «Уфой», например, команда создала мало моментов, даже если брать во внимание плохую погоду. На данный момент не заметно, что у Манчини может получиться в питерском клубе. Идеи пока не наблюдается.

Насчет его требований по игрокам… Мы не знаем, какие там были договоренности. Возможно, ему в теории обещали Иньесту и Бускетса. Но и с нынешним набором футболистов тоже можно выстроить атакующую игру. А этого пока не видно. К тому же в команде не задержались игроки, которые могли создавать моменты индивидуально. Например, Шатов и Жулиано», – сказал Широков.

После 23 матчей «Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.