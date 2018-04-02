Умтити не видит проблем в размере отступных в контракте с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити уверен, что сумма отступных, прописанная в его контракте в размере 60 миллионов евро, не станет помехой для перехода в другой клуб.

«Отступные по моему контракту не настолько уж и большие. Все об этом знают. Это вызывает определенное волнение, но не сейчас, а в плане возможного будущего.

Я знаю, что в моих услугах заинтересованы многие клубы, но сейчас я думаю только о том, чтобы помочь «Барселоне» добиться поставленных целей. Но мы живем в современном мире, в котором все развивается очень стремительно. Поэтому все, что могу сказать на данный момент, так это то, что меня в «Барсе» все устраивает.

Продление контракта? Сейчас я не хотел бы говорить об этом. С моей стороны никаких действий предпринято не было», – сказал Умтити.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» приобрести французского футблиста, обеспечив ему на новом месте зарплату в 9 миллионов евро в год.