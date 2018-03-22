Моуринью назвал пятерых игроков, которые могут усилить защиту «Манчестер Юнайтед»

Мало, что уже с приходом Моура в МЮ были защитники, так он ещё прикупил тележку под своё видение. И где они? В последние годы Жозе №1 только по пересиранию игроков, в т.ч. и своих любимых защитников. Озвучу мнение многих - Моуриньо выдохся.
Кто ему продаст Варана и Умтити?))) Тренера нужно продать и взять толкового. Прогресс налицо - Жозе лучше Мойеса и ван Гала, но он уже сделал в клубе всё, на что сейчас способен. Нужен более качественный тренер для перехода на новую ступень, или точнее, для возвращения на неё.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал список из пятерых футболистов, которые помогут манкунианцам исправить проблемы в обороне. По мнению португальского специалиста, это Рафаэль Варан («Реал»), Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз (оба – «Тоттенхэм»), Самуэль Умтити («Барселона») и Хосе Луис Гайя («Валенсия»).
Ранее СМИ сообщили, что «красные дьяволы» готовы расстаться с защитниками Люком Шоу, Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Дейли Блиндом и Маттео Дармианом.