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    Моуринью назвал пятерых игроков, которые могут усилить защиту «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал список из пятерых футболистов, которые помогут манкунианцам исправить проблемы в обороне. По мнению португальского специалиста, это Рафаэль Варан («Реал»), Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз (оба – «Тоттенхэм»), Самуэль Умтити («Барселона») и Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

    Ранее СМИ сообщили, что «красные дьяволы» готовы расстаться с защитниками Люком Шоу, Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Дейли Блиндом и Маттео Дармианом.

    Источник: Tribalfootball

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    22.03.2018 18:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 марта 2018, 08:54

      Мало, что уже с приходом Моура в МЮ были защитники, так он ещё прикупил тележку под своё видение. И где они? В последние годы Жозе №1 только по пересиранию игроков, в т.ч. и своих любимых защитников. Озвучу мнение многих - Моуриньо выдохся.
      Кто ему продаст Варана и Умтити?))) Тренера нужно продать и взять толкового. Прогресс налицо - Жозе лучше Мойеса и ван Гала, но он уже сделал в клубе всё, на что сейчас способен. Нужен более качественный тренер для перехода на новую ступень, или точнее, для возвращения на неё.

      1
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 22 марта 2018, 21:41

      Вот в этом и весь Моуринью...
      "Вы мне привезите всех самых смешных комиков страны, и я устрою вам весёлую вечеринку!" Да так любой Алёша смогёт,как мне кажется)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 20:14

      Назвать одно а выкупить совсем другое.

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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 22 марта 2018, 19:49

      МЮ Смоллинга не отдаст !!!))))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ман. Юн. ВЕлик 22 марта 2018, 23:10

      а почему ты свой клуб назвал великом????

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      Рейтинг: +399

      kella 22 марта 2018, 19:28

      И МЮ будет ПСЖопа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 марта 2018, 19:21

      Ага, так и барса и реал поотдавали своих игроков. да и шпорам тоже. и так последние уже защитников достаточно продали

      4
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 22 марта 2018, 18:51

      Неплохо! Только, зачем..? Маура надо гнать.. неустойка по контракту дешевле будет

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