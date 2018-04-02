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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Черчесов: «Россия хочет доминировать и побеждать в играх с топовыми сборными»

Черчесов: «Россия хочет доминировать и побеждать в играх с топовыми сборными»

2 апреля 2018, 01:40
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что его команда хочет не просто побеждать сильных соперников, но и доминировать в матчах с ними. Напомним, ранее россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«Почему не играли от обороны с Францией? Мы и с бразильцами так не хотели играть, но они нас вынудили. Но мы хотим с такими командами доминировать. Мы играем дома, мы хотим выигрывать. Если бы это была официальная игра, то мы бы пытались бороться за очки, но тут у нас были другие цели такие, как проявить себя в атаке, организация игры и так далее.

Почему не выбрали команды, которые близки по уровню с соперниками по группе ЧМ? Мы смотрели матчи Саудовской Аравии. Я поговорил с Андреем Шевченко и он поделился своим мнением. Мы сыграли с двумя южноамериканскими командами, так что некая подготовка с Уругваем произошла. Из азиатского континента играли с Ираном, также и с африканцами был матч», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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нейтральныйкакникто
1522632206
Хочет побеждать , а получается как всегда. Россия не так сильна , что бы пытаться доминировать с топ сборными , с ними надо играть от обороны , контратакуя. Ничего зазорного в этом нет, открытый футбол с ними это равносильно с палками на амбразуру.А вот с командами ниже 1-й десятки можно и пробовать доминировать,исходя из особенностей игры каждой, подстраиваясь под них
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Бухбух
1522635756
С ними мы можем доминировать только по уровню зарплат наших футболеров
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a-rakhmatov
1522637737
Доминируйте, побеждайте......мы только ЗА !!!!!
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mialkov
1522637949
Улыбнулся, хорошая шутка...(((
Ответить
hunta
1522638109
Эфир когда был, первого апреля?
Ответить
Timoor8607
1522639143
Так выпьем же за то ,чтоб наши желания совпадали с возможностями!
Ответить
ROSTOV SUPER
1522642482
Мы все много чего хотим ! Но думкой только дурак богатеет !
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тётя ASYA
1522649755
идиот .............
Ответить
zigbert
1522650110
Нам бы из группы выйти - какие уж там топовые сборные.
Ответить
OfaZavr
1522658346
на словах много чего хотите а на деле как всегда получается.
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