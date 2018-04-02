Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Россия хочет доминировать и побеждать в играх с топовыми сборными»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что его команда хочет не просто побеждать сильных соперников, но и доминировать в матчах с ними. Напомним, ранее россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

    «Почему не играли от обороны с Францией? Мы и с бразильцами так не хотели играть, но они нас вынудили. Но мы хотим с такими командами доминировать. Мы играем дома, мы хотим выигрывать. Если бы это была официальная игра, то мы бы пытались бороться за очки, но тут у нас были другие цели такие, как проявить себя в атаке, организация игры и так далее.

    Почему не выбрали команды, которые близки по уровню с соперниками по группе ЧМ? Мы смотрели матчи Саудовской Аравии. Я поговорил с Андреем Шевченко и он поделился своим мнением. Мы сыграли с двумя южноамериканскими командами, так что некая подготовка с Уругваем произошла. Из азиатского континента играли с Ираном, также и с африканцами был матч», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 6 апреля 2018, 00:16

      Мечтатель. Был у нас такой, Манилов звали его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 3 апреля 2018, 10:46

      Совершенно незаметно Работу тренера Черчесова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 2 апреля 2018, 12:21

      Вашими бы устами да мед пить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:39

      на словах много чего хотите а на деле как всегда получается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 апреля 2018, 10:24

      все хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 2 апреля 2018, 09:55

      хочет... но получается с точностью до наоборот...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:21

      Нам бы из группы выйти - какие уж там топовые сборные.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 апреля 2018, 09:15

      идиот .............

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 апреля 2018, 08:16

      Ну это уже даже не смешно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 07:15

      Всё правильно сказал.Стратег! Теперь главное грамотно сказать,почему с Австрией скоро играем.Нельзя же немцам заранее про финал намекать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11