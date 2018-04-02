Черчесов: «Россия хочет доминировать и побеждать в играх с топовыми сборными»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что его команда хочет не просто побеждать сильных соперников, но и доминировать в матчах с ними. Напомним, ранее россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«Почему не играли от обороны с Францией? Мы и с бразильцами так не хотели играть, но они нас вынудили. Но мы хотим с такими командами доминировать. Мы играем дома, мы хотим выигрывать. Если бы это была официальная игра, то мы бы пытались бороться за очки, но тут у нас были другие цели такие, как проявить себя в атаке, организация игры и так далее.

Почему не выбрали команды, которые близки по уровню с соперниками по группе ЧМ? Мы смотрели матчи Саудовской Аравии. Я поговорил с Андреем Шевченко и он поделился своим мнением. Мы сыграли с двумя южноамериканскими командами, так что некая подготовка с Уругваем произошла. Из азиатского континента играли с Ираном, также и с африканцами был матч», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».