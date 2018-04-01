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  • Уткин: «Если бы в ворота «Зенита» назначили пенальти, Манчини бы уже заказывал чартер Уфа-Майами»

Уткин: «Если бы в ворота «Зенита» назначили пенальти, Манчини бы уже заказывал чартер Уфа-Майами»

1 апреля 2018, 18:40
51

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об эпизоде в матче 24-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Зенитом» (1:2), в котором столкнулись голкипер гостей Андрей Лунев и защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий.

«Если бы дали чистый пенальти в ворота «Зенита», Манчини бы уже заказывал чартер Уфа – Майами», – написал Уткин в своем твиттере.

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (51)
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3a zenit
1522597845
если бы Уткин жрал меньще то не сломал бы стульчик.
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prezent2017
1522598138
На Дриусси был фол, когда ему разбили бровь. А другого ничего не припомню.
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порт
1522598759
Сейчас набегут диванные специалисты, и всем, всё расскажут. Вася опять наверное переел, и решил всё запить бурбоном.
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Serjoga
1522601892
Прав на 100%!
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Nekit92
1522601926
Если бы уткин жрал поменьше, может уже не падал бы со стульев.
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Бриг
1522602211
При чем Майами? Нечленораздельно как-то для журналиста. И "пенальти чистый" придумал.
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Zeff
1522602356
Гадит птица аглицкая.
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GrizzlyD
1522605875
падение-показуха
Ответить
Smekaev
1522611350
А если бы дали чистый пенальти в ворота Уфы? Блин, Уткин, ты меня даже заставляешь в защиту Зенита писать - вот как я тебя не люблю - даже больше, чем Зенит! А просто, думаю, судья из за снегопада не мог все разглядеть - тяжелейший матч был для всех участников, и хорошо, что никто не поломался.
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portero
1522616422
жаль что свисток помог макарону . очень хотелось чтоб Семак натянул манчини
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