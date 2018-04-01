Уткин: «Если бы в ворота «Зенита» назначили пенальти, Манчини бы уже заказывал чартер Уфа-Майами»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об эпизоде в матче 24-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Зенитом» (1:2), в котором столкнулись голкипер гостей Андрей Лунев и защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий.

«Если бы дали чистый пенальти в ворота «Зенита», Манчини бы уже заказывал чартер Уфа – Майами», – написал Уткин в своем твиттере.

Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна