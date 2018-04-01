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    Уткин: «Если бы в ворота «Зенита» назначили пенальти, Манчини бы уже заказывал чартер Уфа-Майами»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением об эпизоде в матче 24-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Зенитом» (1:2), в котором столкнулись голкипер гостей Андрей Лунев и защитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий.

    «Если бы дали чистый пенальти в ворота «Зенита», Манчини бы уже заказывал чартер Уфа – Майами», – написал Уткин в своем твиттере.

    Санкт-петербуржцы набрали 42 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 34 очками идет на шестом месте.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: Twitter

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    01.04.2018 18:40
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +67299

      portero 2 апреля 2018, 00:00

      жаль что свисток помог макарону .
      очень хотелось чтоб Семак натянул манчини

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 1 апреля 2018, 22:35

      А если бы дали чистый пенальти в ворота Уфы? Блин, Уткин, ты меня даже заставляешь в защиту Зенита писать - вот как я тебя не люблю - даже больше, чем Зенит! А просто, думаю, судья из за снегопада не мог все разглядеть - тяжелейший матч был для всех участников, и хорошо, что никто не поломался.

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 1 апреля 2018, 21:04

      падение-показуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 апреля 2018, 20:05

      Гадит птица аглицкая.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 1 апреля 2018, 20:03

      При чем Майами? Нечленораздельно как-то для журналиста. И "пенальти чистый" придумал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 1 апреля 2018, 19:58

      Если бы уткин жрал поменьше, может уже не падал бы со стульев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 19:58

      Прав на 100%!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 1 апреля 2018, 19:05

      Сейчас набегут диванные специалисты, и всем, всё расскажут. Вася опять наверное переел, и решил всё запить бурбоном.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:55

      На Дриусси был фол, когда ему разбили бровь. А другого ничего не припомню.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 апреля 2018, 18:50

      если бы Уткин жрал меньще то не сломал бы стульчик.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 18:56

      В чем он неправ, что пенки не было или то что опять игру купили

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 1 апреля 2018, 18:59

      В том что они, как были мешками, так и остались, а игру как, заказывали так и заказывают, как прямо пиццу, хотим купим хотим нет, а чаще всего покупают, а скоро уже дождутся и Анжи уже проблемой будет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Shogun 1 апреля 2018, 19:00

      Ну в принципе вратарь играл в мяч в динамике, с учетом того что было скользко, немного уехал. Вася неправ в данном эпизоде.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Shogun 1 апреля 2018, 19:26

      а почему Амкар не может купить игру у Локо?Ты видишь то что хочешь видеть,если у Зенита всё куплено тогда какого хера он все последние матчи сливает,а может покупает тот кто сейчас лидирует-Локо,Спартак и тд...и правда чего это я.ЛЧ всегда показывает кто купил чемпионство.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 19:28

      Аикар Локо? Ты совсем дебил? Локо сам оплатил все расходы о переносе, а об купленных играх бомжей известно уже, как с 2007 года, а игры про Урала или Динамо уже бл9 какой год заканчиваются скандалами

      9
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      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > Shogun 1 апреля 2018, 19:48

      а откуда известно? пруфы есть или ты чиста проста попердеть ?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 1 апреля 2018, 19:50

      Бл9 купи мозг глор и иди посмотри последние 3 игры с Уралом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Shogun 1 апреля 2018, 19:58

      "Ты совсем дебил?"Зенит покупая матчи просрал первое место??? "об купленных играх лохомотива известно уже"не захлебнись слюнями целуя чью-то жопу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Barmaleushka 1 апреля 2018, 19:58

      Скорую вызови все таки, бомбит тебя определенно

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 20:00

      Хахахаха, Зенит-Урал 22.04.2017 глянь матч и потом подумай, как случились эти 3 удаления и как судья не увидел, что мяч забивают рукой и из офссайда, а ты глор 100%

      4
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 1 апреля 2018, 20:02

      Помним этот величайший позор и еще, как Миллер танцевал от счастья на трибуне и потом как судьи сразу забежали в раздевалку Зенита

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Barmaleushka 1 апреля 2018, 20:08

      Раз не можешь скинь адрес, я тебе сам вызову эскулапов, а бомбишь изрядно и смотри монитор не забрызгай, и как мне помнится я тебя предупреждал уже об твоем быдлецком лексиконе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Barmaleushka 1 апреля 2018, 20:12

      Я тебя вспомнил, там что-то с Орловым было связано, точно, ты же питерский представитель олигофренизма и у которого гуру, как раз Орлов, хахахаха, так тебе не только зрение лечить надо, а самого в дурку сдать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Shogun 1 апреля 2018, 20:23

      если купили этот матч что он дал в турнирной таблице Зениту сейчас на данный момент,понимаю у тебя весна и всякие там обострения-везде заговор мировой...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 20:25

      Ты такой же больной, как и овощ сверху, да туповат впридачу #потрачено

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 20:33

      Я и говорю и пишу ты больной и тупой, там судья и без Зенита косячит только так

      2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Shogun 1 апреля 2018, 20:33

      По гавкай когда не чем ответить.Весь мир больной один ты здоровый.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 20:35

      Хахахах, так гавкаешь ты как раз и никак замолчать не можешь, значит бомбит у тебя сказочно, а то что ты дебил уже доказал своим слабоумием и тупизной в ответах, лечись родной

      4
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 1 апреля 2018, 20:36

      Да х...ли ты этому дигроту доказываешь, один х...й дебил такой же как и выше

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 1 апреля 2018, 20:37

      Да вижу, просто интересно, что он там придумает дальше, маразм у питерских это видимо свое

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > 3a zenit 1 апреля 2018, 20:38

      Бомби бомби убогий и славно с темы на тему прыгаешь недоразвитый, видимо совсем дурной ты в плане мозгов

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Shogun 1 апреля 2018, 20:38

      чет ты по весне какой-то бешеный...

      -3
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      Рейтинг: +11240

      alp > Shogun 2 апреля 2018, 09:53

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      да вы, батенька, мягко говоря, гомосексуалист ;-)

      -4
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      alp > Barmaleushka 2 апреля 2018, 10:00

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      наверно, юношеский максимализм и отсутствие аргументов, и, возможно, мозгов. не будем судить строго..

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      Shogun > alp 2 апреля 2018, 12:27

      Долго думаешь, не интересно, а насчет аргументов, то тогда при чем тут гомики дебил, а ты явный дегенерат в области мозгов и молчи лучше, и по поводу твоей морали можно посмотреть на аву и уже понятно, что стадия дебила в тебе берет вверх, как и над клоунами выше, а по Фрейду ты и есть любитель гомиков, раз пишешь так и диалог начинаешь с этого, лечи мозг

      3
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      alp > Shogun 2 апреля 2018, 15:08

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      коли ты гавном в людей кидаешься не удивляйся получать такое же гавно в ответ. и чем тебе моя ава не понравилась? не любишь девчонок? )))))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 2 апреля 2018, 15:21

      Хахахаха, вот шкет понаставил минусов, вот тебе первое дебилообразный мой друг, написал ты мне первый и второе шкет, купи все таки мозги, тебе они ой как нужный, пока неудачник и завязывай тролить про гомиков заднеприводный, твоя психика тебя же выдает синяк, первый звонок голубезны телки на аве и задумайся уже дебилушка

      3
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 2 апреля 2018, 15:25

      А это чудик активный и явно с психологией не очень то и знаком, если брать Фрейда - упомянутое меня тревожит, т.е. этот быдло питерское жопой торгует

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 2 апреля 2018, 15:26

      О ты тут тоже, видимо нет, раз если его гомосятина за душу берет, видимо он и есть представитель пройтись парадом)))))))) Причем самый ярый

      3
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 2 апреля 2018, 15:28

      Хахахаха, видимо да, надо скрины сделать и в инсту залить, пусть Питер знает, какой у них представить задних живет и не удевляет все таки ГОЛУБЫМИ клуб зовут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 2 апреля 2018, 15:29

      Точно точно и видимо мечта его сбылась, Газ оплатил ему услуги анального массажа или всей компашкой прошлись

      3
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 2 апреля 2018, 15:29

      Хахахаха))))) Умора

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 2 апреля 2018, 15:36

      Что-то молчит это синий

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 2 апреля 2018, 15:37

      Так "кляп" у него во рту, может даже и не один

      3
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 2 апреля 2018, 15:38

      Хахахаха))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > Scuderia Ferrari F1 2 апреля 2018, 16:57

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      телки на аве признак гомосятины? хахххааа ))) купи себе логику, придурок )))
      и да!! а вы вдвоем тут случаем не педики? )) девки им не нравятся, пишете про аналы ))) походы, вы, два гомодрила, спалились )))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 2 апреля 2018, 17:32

      Долго думаешь придурок, не интересно уже и читай сначала идиотас, может вникнуть сможешь хотя нет, ты же дебил и в чем мы спалились овощ, то что ты уже каждый свой коммент гомо приписываешь, так я смотрел твой профиль, как не коммент так про всякого рода голубезну подчеркиваешь и видимо, что глаголишь кляп из-за рта вытащил уже

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 2 апреля 2018, 17:34

      А то что минусы ставишь видимо тебя серьезно бомбит, удачи голубой

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp > Shogun 2 апреля 2018, 17:55

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      я тебе минусы ставлю, потому что гомосеков не люблю )) а ты вот почему мне ставишь? да еще с 2 аккаунтов )))) судя по твоей логике - у тебя "серьезно бомбит" )))))) купи себе логику, чувак - у тебя с ней писец какие проблемы ))))

      -4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 2 апреля 2018, 17:58

      Хахахаха, гомофоб недоразвитый так ставь себе чучело, который каждое свой коммент про гомиков реализует и не интересно уже, ты слишком тупой, а ставя минусы показываешь свою тупость и не состоятельность, написать даже путного ничего не можешь и долго думаешь слишком, админы уже в курсе пока, может завтра уже будешь -3000, пока

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp > Shogun 2 апреля 2018, 23:24

      капец у тебя шлак в башке ))) ну да - я гомофоб на 10000% ))) чувак, в жизни есть еще очень много интересного, чем сборы плюсиков на бомбардире )) чем такие приоритеты в жизни, лучше б ты на простыне высох.. адъос шелуха.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > alp 3 апреля 2018, 09:49

      Хахахаха, ты дебил на 10000% и научись уже писать чучело необразованное и последнее научись уже логически предложения составлять и элементарно мыслить голубообразное быдло и готовьте свой парад в тайне пидарок, а не публикуй каждый свой коммент голубезной

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > 3a zenit 15 апреля 2018, 19:10

      Да это быдло ,не обращай внимание!

      0
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:18

      Хахаха, себя не забудь, чучело

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