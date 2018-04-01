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  • Червиченко: «Спартак» бросился в погоню за «Локомотивом» с точки зрения соревнования по договору с судьей»

Червиченко: «Спартак» бросился в погоню за «Локомотивом» с точки зрения соревнования по договору с судьей»

1 апреля 2018, 01:51
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Тосно» (2:1).

«Как мне «Спартак»? Да никак. Никакого впечатления не произвел с точки зрения футбола. Если с точки зрения соревнования по договору с судьей, то красно-белые бросились в погоню за «Локомотивом».

Гонка в чемпионате? «Локомотив» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно легкий график. Это неудивительно с учетом руководства, команда в концовке в чемпионате не будет играть с командами выше шестого места. Я такого не помню. Но шансы есть у «Спартака».

Все, опять же, будет зависеть от того, как будут судить. Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаешь желтенькое, в другом появляется зелененькое. А игра не впечатлила, вымучили победу. Человек, который должен быть удален, забивает. С Фернандо это уже не в первый раз происходит, кстати. Ну вот мы мучаемся, а потом в Европе получаем по семь и восемь штук», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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GermanVo
1522537647
Когда же ты уже завалишь???
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subbotaspartak
1522545048
С поганых льётся языков Завистливых и с раных муд.ков
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docndoc
1522551684
И вправду - Спартак совсем совесть потерял: взял и наоставлял себе на концовку турнира слабачков.)) А эти слабачки лучше вылетят в пердив, но у Спартака очки отнимут, ибо раздражитель... Чуть не в каждой команде найдется какой нибудь бывший обиженный, для которого вопрос жизни и смерти Спартаку в карман накакать. Даже ценой смешного пенделя. И после этого пенальти кто-то еще воняет про судейство.. Судья в этой игре накосячил в обе стороны предостаточно, а после поставленного пенальти говорить о предвзятости просто смешно.. А на порчу воздуха со стороны червиченко (клавиша SHIFT в этом месте всегда не работает))) я давно уже не реагирую. Замечено: чем выше Спартак в таблице, тем сильнее этот перекормленный скунс смердит. Когда красно-белые были на 5-6 месте, его практически и не было слышно. Ибо раздражитель...)))
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max74
1522552678
Ну надо же кому-то набраться смелости и сказать ПРАВДУ, хоть это и сродни проворачиванию ромбика с не спиленной мушкой в свином пукане - в хлеву сразу такой визг и вонь поднимаются, прямо как на скотобойне PS Червяку РЕСПЕКТ. Липовые чемпионы, которые отсасывают по восемь банок за приём в ЕК нам и нах не нужны
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max74
1522553458
От позора свиней второй раз к ряду спасает дуболом фернандо, которого кстати по существу должны были выгнать с поля ещё до реализации штрафного. Какие нах еврокубки, если и свиньи, и проводницы выглядят беззубыми импотентами даже против команд, находящихся в зоне вылета из РФПЛ PS Потом, жидко обосравшись очередной раз в ЛЧ или ЛЕ, скажут что это был хитрый план чтобы сосредоточится на внутреннем чемпионате, а точнее на судьях внутреннего чемпионата
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Диктор
1522556362
Червяк как всегда-ну не может он без гамна.
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Spartak №1
1522557463
опять червь начал вонять "бессовестно легкий график" - календарь составлял не Спартак если я не ошибаюсь. но червяк тебе этого не понять. и вообще червь пиарится Спартаком - обливая его. столько грязи в этом черве и как он не лопнет....
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Muhametshin
1522561800
Спартак опять в своём стиле, сейчас вытянут золото а потом на радостях в лч влетят 15:0 во смеху будет, я от ливерпуля ещё на эмоциях, представляю что бы с ними сделала бавария.
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gari69
1522562158
Какой омерзительный тип этот червяк
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OfaZavr
1522569276
опять лекарство забыл принять перед интервью))
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