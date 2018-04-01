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    Червиченко: «Спартак» бросился в погоню за «Локомотивом» с точки зрения соревнования по договору с судьей»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Тосно» (2:1).

    «Как мне «Спартак»? Да никак. Никакого впечатления не произвел с точки зрения футбола. Если с точки зрения соревнования по договору с судьей, то красно-белые бросились в погоню за «Локомотивом».

    Гонка в чемпионате? «Локомотив» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно легкий график. Это неудивительно с учетом руководства, команда в концовке в чемпионате не будет играть с командами выше шестого места. Я такого не помню. Но шансы есть у «Спартака».

    Все, опять же, будет зависеть от того, как будут судить. Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаешь желтенькое, в другом появляется зелененькое. А игра не впечатлила, вымучили победу. Человек, который должен быть удален, забивает. С Фернандо это уже не в первый раз происходит, кстати. Ну вот мы мучаемся, а потом в Европе получаем по семь и восемь штук», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 01:51
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 1 апреля 2018, 18:33

      ЧЕРВЬ ТАК ТО В ПОДКУПЕ ОБВИНЯЕТ...МОЖНО И В СУД ПОДАТЬ - НА ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ В ПАДЛУ...

      -1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 1 апреля 2018, 18:28

      игры у Спартака не было - согласен,но забил трудовые мячи.А судья подсвистывал в обратную сторону - павлик упал как срубленное дерево и липовый пендаль заработал...я смотрел и боялся,что он ещё раз кувыркнётся и судья опять с удовольствием назначит 11- метровый...

      -1
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 1 апреля 2018, 17:52

      По договору с судьей и левый пенальти в ворота Спартака был назначен. И тосненцу(Скворцов что ли) вторую желтую не дали,и погребяку за симуляцию горчичник не показали.Кто у него все эти интервью берет???

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 апреля 2018, 17:13

      Если отвечать "бывшему" по существу, то:
      1. Календарь составлялся не вчера, а в начале сезона, когда никто и понятие не имел о турнирных раскладах;
      2. о каком судействе в пользу Спартака можно говорить после такого пенальти на домашнем стадионе, и разной трактовкой нарушений;
      3. Возможно Фернандо и заслужил вторую жёлтую, но первой и в помине не было, была простая симуляция игрока Тосно.
      4 . Ну, а по-поводу жёлтеньких и зелёненьких из кармана в карман, так это вам батенька виднее, вы же этим как раз и занимались в недалёком прошлом. Может быть назовёте имена, явки, пороли? Правдоруб вы наш!

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 апреля 2018, 15:23

      - статус "бывшего" явно не даёт ему покоя!...послушай, "бывший", ты где и когда прознал про "жёлтенькое" и "зелёненькое"!?, уж ни сам ли "баловался" в свою бытность???, а если ты такой совестливый и смелый - рассказал бы общественности о своих "футбольных грехах"!, что, опИсался или дар речи потерял???

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 12:06

      Снова червяк исходит желчью и это доставляет ему удовольствие.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 апреля 2018, 11:42

      Снова дебилойд будет нам свои сны вещать в похмельном угаре. Кто бы стер у него подсознанку??

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 10:54

      опять лекарство забыл принять перед интервью))

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 10:25

      Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаешь желтенькое, в другом появляется зелененькое - очень точное выражение. А все кончится как в Кемерово.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 апреля 2018, 10:23

      эй бессовестный твоё мнение ни кому не интересно иди в лес мухоморы дальше жри

      3
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