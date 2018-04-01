Червиченко: «Спартак» бросился в погоню за «Локомотивом» с точки зрения соревнования по договору с судьей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Тосно» (2:1).

«Как мне «Спартак»? Да никак. Никакого впечатления не произвел с точки зрения футбола. Если с точки зрения соревнования по договору с судьей, то красно-белые бросились в погоню за «Локомотивом».

Гонка в чемпионате? «Локомотив» сейчас на мандраже, у «Спартака» бессовестно легкий график. Это неудивительно с учетом руководства, команда в концовке в чемпионате не будет играть с командами выше шестого места. Я такого не помню. Но шансы есть у «Спартака».

Все, опять же, будет зависеть от того, как будут судить. Сейчас у нас в чемпионате так: если из одного кармана не достаешь желтенькое, в другом появляется зелененькое. А игра не впечатлила, вымучили победу. Человек, который должен быть удален, забивает. С Фернандо это уже не в первый раз происходит, кстати. Ну вот мы мучаемся, а потом в Европе получаем по семь и восемь штук», – сказал Червиченко.