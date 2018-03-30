«Арсенал» и «Ливерпуль» нашли усиление в «Хоффенхайме»

Полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай ближайшим летом может перебраться в английскую Премьер-лигу. Немецкий футболист турецкого происхождения заинтересовал сразу два клуба АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль».

Трансфер 24-летнего игрока оценивается минимум в 20 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Милана».

Прошлым летом Демирбай дебютировал в составе сборной Германии. Случилось это на Кубке конфедераций, который проходил в России.