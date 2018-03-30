Мутко назвал то, что станет провалом для сборной России на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о задаче-минимум для сборной России на ЧМ-2018, а также о том, что будет считаться провалом для нее по итогам турнира.

Напомним, россияне встретятся на групповом этапе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

— Какой результат будет достойным для сборной на ЧМ? Выход из группы?

— Это задача-минимум.

— Если не выйдем, это будет провал?

— Однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть.

— Есть предчувствие, как выступим?

— Оно появляется, когда ты находишься близко к команде. Вот на Евро-2008 чувствовался дух коллектива. Позитивные ощущения были и перед Кубком конфедераций: я почувствовал, что настрой у команды мощный, нет безразличия. Коллектив сложился, лидеры появились.