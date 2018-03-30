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  • Мутко назвал то, что станет провалом для сборной России на ЧМ-2018

Мутко назвал то, что станет провалом для сборной России на ЧМ-2018

30 марта 2018, 11:37
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о задаче-минимум для сборной России на ЧМ-2018, а также о том, что будет считаться провалом для нее по итогам турнира.

Напомним, россияне встретятся на групповом этапе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

— Какой результат будет достойным для сборной на ЧМ? Выход из группы?

— Это задача-минимум.

— Если не выйдем, это будет провал?

— Однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть.

— Есть предчувствие, как выступим?

— Оно появляется, когда ты находишься близко к команде. Вот на Евро-2008 чувствовался дух коллектива. Позитивные ощущения были и перед Кубком конфедераций: я почувствовал, что настрой у команды мощный, нет безразличия. Коллектив сложился, лидеры появились.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (15)
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vladimir-7
1522404516
Мудко: Лечу высоко, Центр управления полётом (ЦУП), дайте координаты и время посадки. ЦУП: Время посадки-после окончания ЧМ-2018, а координаты-около Магадана. Как поняли? Приём!
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Боцман59rus
1522407711
этот провал работает тренером
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Parker
1522408820
Изначально было понятно, что при нынешнем поколении игроков должность тренера сборной "рсстрельная". У нас уже не растут условные Аленичевы, Титовы, Лоськовы и Семаки. Спасибо высоэффективным управленцам и их лимиту на легионеров.
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Чикомас
1522408861
Блин...кого интересует мнение этого идиота...
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Полная Канистра
1522411702
плохой с тебя певец
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zigbert
1522413907
Прояснил ситуацию.
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Yarrom89
1522415667
Меня вот интересует одно в каком месте там сложился коллектив?? Они одинаковым составом еще ни разу не сыграли больше одного матча.
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Князев
1522417890
Мечтатель!
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Axe111
1522418011
Закрой пасть позорник
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mihail200606
1522422883
Я не удивлюсь даже 4месту в группе.. С 0или 1очком
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