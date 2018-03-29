Главные новости дня. Судья Карасев будет работать на ЧМ-2018, Саввиди дисквалифицирован на три года

Уткин считает, что сборную России возглавляет профнепригодный тренер.
Смолов рассчитывает на трансфер в «Вест Хэм» до начала ЧМ-2018.
Бригада Карасева будет судить матчи ЧМ-2018.
Форвард сборной Саудовской Аравии потренируется с «МЮ».
«Ростов» будет играть на своей новой арене после матча с ЦСКА.
Игроки «Амкара» и «Локомотива» наденут траурные футболки перед своим матчем.
«Спартак» собирается купить защитника «Ренна».
Саввиди дисквалифицирован на три года после выхода с оружием на поле.
Миланский «Интер» может быть продан за 600 миллионов.
Левандовски согласовал двухлетний контракт с «Реалом».
Источник: Бомбардир.ру