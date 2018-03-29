ФИФА опубликовала список судей ЧМ-2018. Россию представят три арбитра

Матчи чемпионата мира обслужат 36 арбитров и 63 лайнсменов, сообщает официальный сайт ФИФА. Судьи представляют 46 стран суммарно.

Россию представят главный арбитр Сергей Карасев, а также лайнсмены Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

В текущем еврокубковом сезоне Карасев работал на трех играх Лиги чемпионов и двух – Лиги Европы. Он также обслужил четыре встречи квалификационного раунда ЧМ-2018.

Полный список арбитров доступен по ссылке на сайт ФИФА.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.