Уткин: «У сборной России профнепригодный тренер, который приглашает профнепригодных игроков»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин не верит в успех сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018.

«На множестве сайтов, посвященных первенству мира, начиная с официального ресурса ФИФА и дальше идя вширь на разных языках и во множестве цветов, висит таймер: до начала чемпионата осталось... Вот и сегодня я заглянул, вздохнул, открыл окошко Телеграма и дописал до этого места; было 77 дней, 9 часов и 37 минут.

И это видит весь мир, вообще весь. Но у меня свое ожидание и своя боль. Я ведь живу в России, жду этого чемпионата начиная с речи Леонтьича «лет ми спик фром май харт» и знаю немного больше. Я добавляю к этому времени 65 минут, можно 70.

Пройдет 77 дней, 10 часов и 52 минуты (плюс-минус), и в середине второго тайма матча открытия Россия – Саудовская Аравия на поле выйдет Антон Заболотный.

Со скамейки его напутствует седовласый Габулов. Тень здоровой самцовой зависти пробежит по лицу Ильи Кутепова. Выдаст Заболотному пятюню уходящий с поля... Ну, допустим, Гранат.

И Антон пойдет в бой.

С Францией он за 24 минуты коснулся мяча 2 раза. Ах, да; Антон игрок острия, ему достаточно и одного, чтобы зарекомендовать себя... Такое касание было у него в матче с бразильцами. До ворот было метра 3 и в них не было вратаря. Вы помните этот удар; Антон с задачей справился блестяще – он себя всецело зарекомендовал.

Как он попал в сборную? Что он там делает? Что надо сделать, чтобы он что-то в ней сделал?

Я смотрю на таймер. До начала чемпионата мира 77 дней, 9 часов и 26 минут. До выхода Заболотного – 77, 10, 41 соответственно.

И залитое солнцем утро меркнет.

У нашей сборной профнепригодный тренер. Он приглашает в нее профнепригодных игроков. Речь, конечно, о годности соответствующему уровню. Я не слепой: время, когда нашей сборной со всей неизбежностью требуется нападающий такого класса точно еще не наступило.

Наша сборная уже год играет совершенно одинаково со всеми соперниками. Три защитника, два латераля, два опорных перед ними. Собственно, это и есть реально линия обороны. Сборная в состоянии сохранять ноль у себя в тылу только когда они все на своих местах и не увлекаются атакующей ересью.

Остается три человека, кто бы они ни были, чтобы сочинить что-нибудь в атаке.

На эти три места претендуют все те футболисты, которых перечислит любой что болельщик, что тренер, если его спросить о лучших русских игроках: Миранчуки, Смолов, Кокорин (выбыл), Дзагоев, Головин (в большинстве случаев), Шатов... А мест – 3. И одно из них с 65 минуты займет еще наш расписной Антон.

Черти полосатые с этими результатами. Понятно, что мы слабей Бразилии и Франции. Но, с другой стороны, почему же черт? Мы же видели в игре с Бразилией, как сборная, неплохо проведя концовку первого тайма, вся метнулась вперед с начала тайма второго? Это же по команде тренера случилось. Иначе не могло. Станислав захотел выиграть у Бразилии!

А что? Я тоже хочу, чтобы Россия выиграла у Бразилии. Просто мало ли чего я хочу, я ж не тренер», – написал Уткин в телеграме.

Напомним, чемпионат мира-2018 откроется матчем Россия – Саудовская Аравия 14 июня.