Si: Левандовски договорился с «Реалом» о контракте на два года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски достиг принципиальной договоренности с «Реалом» по поводу перехода, сообщает ресурс Si.com.

По информации источника, игрок сборной Польши присоединится к команде Зинедина Зидана летом. Срок действия его контракта составит два года.

Считается, что до договоренности новый агент 29-летнего форварда Пини Захави провел серию встреч с представителями сливочных. О сумме возможного трансфера не сообщается.

В текущем сезоне Левандовски забил 32 мяча и отдал четыре голевых паса в 37 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.