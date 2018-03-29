Китайский владелец «Интера» готов продать клуб за 600 миллионов

Китайская компания Suning Group, которая является основным владельцем «Интера» (на ее долю приходится 68,55% акций), готова выставить миланский клуб на продажу. Это решение было принято на фоне проблем с финансовым фэйр-плей, а также неучастия «нерадзурри» в текущем сезоне в еврокубках.

Компания рассчитывает выручить от продажи «Интера» не менее 600 миллионов евро. При этом 31,05% акций принадлежат другому совладельцу – президенту клуба Эрику Тохиру, который лишь формально исполняет свои обязанности.

Стоит отметить, что недавно пост технического директора миланского клуба покинул Вальтер Сабатини.

В текущем сезоне «Интер» занимает после 28 матчей в турнирной таблице Серии А четвертое место.