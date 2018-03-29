Нападающий сборной Саудовской Аравии будет тренироваться с «МЮ»

Нападающий «Аль-Насра» Мохамед Аль-Салауи проведет серию тренировок в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил глава Спортивной федерации исламской солидарности Турки Аль-Шейх.

По информации чиновника, Аль-Салауи проведет в английском клубе три недели.

31-летний форвард выступает за команду из ОАЭ с 2009 года. На его счету 102 гола в 174 матчах за клуб. В текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал голевых паса в 20 играх всех соревнований.

С 2010 года игрок вызывается в сборную Саудовской Аравии, которая стала соперником команды России по групповому этапу ЧМ-2018 года.