Карасев – о попадании в список арбитров ЧМ-2018: «Узнаю об этом от вас. Это просто супер!»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев прокомментировал попадание в список судей ЧМ-2018.

«Честно говоря, еще не получал официальной бумаги от ФИФА. Никто не звонил, узнаю об этом от вас.

Это просто супер! Больше даже сказать нечего», – сказал Карасев.

Для судьи чемпионат мира станет первым в карьере. В 2016 году он обслуживал игры первенства Европы.

Россию на турнире также представят лайнсмены Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Всего будет задействовано 99 арбитров из 46 стран. Полный список судей доступен на сайте ФИФА.