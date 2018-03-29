Жоржиньо готов сменить Серию А на АПЛ

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо уверен, что будет чувствовать себя нормально в английском футболе.

«Думаю, я мог бы легко адаптироваться к английскому стилю футбола. Это зависит от многих факторов, в том числе – от того, в каком окружении я окажусь. Рядом со мной мне нужны футболисты со схожими характеристиками, что и у меня.

Есть английские команды, которые играют низом с мячом, быстро перемещаются из обороны в атаку, любят много прессинговать. Если бы именно такая команда захотела видеть меня в своих рядах, то мы бы подошли друг другу», – приводит слова Жоржиньо Mirror.