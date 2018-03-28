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  • Джикия показал положительную динамику восстановления, Ананидзе будет прооперирован в Риме

Джикия показал положительную динамику восстановления, Ананидзе будет прооперирован в Риме

28 марта 2018, 11:23
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прошел плановый осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» у оперировавшего его профессора Пьер-Паоло Мариани. По результатам обследования стало видно положительную динамику восстановления. Кроме того, согласован дальнейший план реабилитации защитника.

Также в Риме был осмотрен полузащитник красно-белых Джано Ананидзе. Его диагноз – повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава – подтвержден. Сегодня футболисту сборной Грузии будет проведена операция.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Джикия Георгий
Комментарии (9)
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insider_retro
1522226309
Обнадёживающие и тревожные сводки из больничных палат... Здоровья!
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VVM1964
1522227145
Жора , выздоравливай скорее - Спартак и сборная ждут тебя . На тебя в сборной вся надежда , а то эти рукожопые ( точнее ногожопые ) всей стране уже нервы истрепали .
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лёха м
1522228065
достали эти травмы
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Spartak 777
1522230853
Поскорее возвращайся Жора !
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OfaZavr
1522233303
это хорошо, здоровья и скорейшего возвращения!
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Полная Канистра
1522247318
Джики мы ждём тебя
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zigbert
1522250780
Здоровья Георгий а Джано удачной операции.
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Tararambol
1522253428
Чё там в Риме скидки на лечение, все туда попёрли?
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spamo77
1522256597
Жора выздоравливай!!!
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