Джикия показал положительную динамику восстановления, Ананидзе будет прооперирован в Риме

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прошел плановый осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» у оперировавшего его профессора Пьер-Паоло Мариани. По результатам обследования стало видно положительную динамику восстановления. Кроме того, согласован дальнейший план реабилитации защитника.

Также в Риме был осмотрен полузащитник красно-белых Джано Ананидзе. Его диагноз – повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава – подтвержден. Сегодня футболисту сборной Грузии будет проведена операция.