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Черышев увидел плюсы в поражениях от топ-команд

28 марта 2018, 09:39
3

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев назвал полезными матчи против топ-сборных, не смотря на отрицательный результат в этих встречах.

«Сегодня я вышел на своей позиции, но, если честно, я готов играть там, где скажет тренер. Для меня это не проблема.

Четыре матча с топ-соперниками – это полезно. Мы должны делать выводы, мы совершаем ошибки. А будем мы делать их и дальше – это зависит от того, как будем работать. Но если мы играли бы с другими командами, то не были бы настолько готовы к таким сборным, как Франция или Бразилия. Хорошо, что сыграли с ними. Сегодня команда смотрелась лучше, чем в игре с бразильцами. Было больше моментов у нас.

Чувствуем приближение чемпионата мира, играя на стадионах, которые его примут. Болельщики ходят на матчи, они хотят видеть свою сборную», – сказал футболист.

Напомним, Россия уступила Бразилии со счетом 0:3, а Франции – 1:3.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Черышев Денис
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1522223298
Ну что за чушь несут. Почему всегда пытаются найти оправдание?!Команды нет, игры тоже. Усатого гнать поганой метлой и чем скорее, тем лучше.
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Александр52
1522245654
Господин Черышев, то что вы увидели, это противоречит законам физики. Похоже на то, что вы мажете Черчесову вазилин, во сне.
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zigbert
1522249279
С Бразилией и Францией мы получили два минуса,что в итоге дало плюс.
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