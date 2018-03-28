Черышев увидел плюсы в поражениях от топ-команд

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев назвал полезными матчи против топ-сборных, не смотря на отрицательный результат в этих встречах.

«Сегодня я вышел на своей позиции, но, если честно, я готов играть там, где скажет тренер. Для меня это не проблема.

Четыре матча с топ-соперниками – это полезно. Мы должны делать выводы, мы совершаем ошибки. А будем мы делать их и дальше – это зависит от того, как будем работать. Но если мы играли бы с другими командами, то не были бы настолько готовы к таким сборным, как Франция или Бразилия. Хорошо, что сыграли с ними. Сегодня команда смотрелась лучше, чем в игре с бразильцами. Было больше моментов у нас.

Чувствуем приближение чемпионата мира, играя на стадионах, которые его примут. Болельщики ходят на матчи, они хотят видеть свою сборную», – сказал футболист.

Напомним, Россия уступила Бразилии со счетом 0:3, а Франции – 1:3.