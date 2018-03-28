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  • Кирьяков: «Если бы Смолов забил до перерыва, то все могло быть иначе»

Кирьяков: «Если бы Смолов забил до перерыва, то все могло быть иначе»

28 марта 2018, 06:14
5

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает верным, что в матче со сборной Франции российская команда построила свою игру от обороны.

«Изначально было понятно, что сборная Франции по всем параметрам превосходит нашу команду. Прежде всего, я говорю об индивидуальных качествах футболистов. Это определяющий фактор.

Конечно, против такого соперника играть в открытый футбол смерти подобно. Сборная России построила игру от обороны. Задачей было не оставлять наших защитников один в один против быстрых нападающих. Тем более французы действовали с акцентом на атаку. Чего стоит только трио МарсьяльДембелеМбаппе! Если бы в «основе» вышел Антуан Гризманн, группа атаки соперника выглядела бы еще страшнее.

До перерыва хозяева не дали создать гостям много моментов. Более того, именно сборная России первой имела возможность открыть счет. Юрий Жирков стремился играть активно на своем левом фланге, и после его прохода хороший шанс упустил Федор Смолов. Если бы нападающий забил, то, думаю, дальше, играть было бы полегче», – считает Кирьяков.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Франция Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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С@НЁК.
1522207298
Если бы да кабы...
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все_будет_AUDI
1522210184
Если да кабы....все равно бы проиграли
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rubinovyi2
1522211340
А если бы французы не забивали нам,то мы вообще бы выиграли.)))
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Волховский
1522214040
Может быть сказывается фактор недостатка практики, обычный у нас для весны? Призываю быть оптимистами.
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zigbert
1522247343
Конечно матч мог пойти по другому сценарию,но что теперь это обсуждать.
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