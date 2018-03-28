Кирьяков: «Если бы Смолов забил до перерыва, то все могло быть иначе»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает верным, что в матче со сборной Франции российская команда построила свою игру от обороны.

«Изначально было понятно, что сборная Франции по всем параметрам превосходит нашу команду. Прежде всего, я говорю об индивидуальных качествах футболистов. Это определяющий фактор.

Конечно, против такого соперника играть в открытый футбол смерти подобно. Сборная России построила игру от обороны. Задачей было не оставлять наших защитников один в один против быстрых нападающих. Тем более французы действовали с акцентом на атаку. Чего стоит только трио Марсьяль — Дембеле — Мбаппе! Если бы в «основе» вышел Антуан Гризманн, группа атаки соперника выглядела бы еще страшнее.

До перерыва хозяева не дали создать гостям много моментов. Более того, именно сборная России первой имела возможность открыть счет. Юрий Жирков стремился играть активно на своем левом фланге, и после его прохода хороший шанс упустил Федор Смолов. Если бы нападающий забил, то, думаю, дальше, играть было бы полегче», – считает Кирьяков.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.