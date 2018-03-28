Рауш считает, что сборная России продемонстрировала характер

Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог товарищеским матчам против сборных Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Динамовец заявил, что наша команда показала характер.

«Соперники у нас были очень сильные. Бразильцы очень здорово сыграли, французы тоже. Думаю, было видно, что, даже уступая 0:2, мы пытались атаковать. В итоге один мяч забили. Характер показали.

Но все равно понятно, что если таким соперникам даешь хоть какой-то момент создать, они его реализуют. Тяжело, но не думаю, что мы плохо играли», – сказал игрок.

Наша команда не может победить в пяти матчах кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять