Голы Погба и Мбаппе помогли Франции победить в Санкт-Петербурге. У России отличился Смолов

Завершился товарищеский матч между сборными России и Франции (1:3). Представляем вашему вниманию голы встречи.
0:1 – Мбаппе, 40
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0:2 – Погба, 49
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1:2 – Смолов, 68
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1:3 – Мбаппе, 83
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«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.
Главные выводы по матчу Россия – Франция
Источник: Twitter