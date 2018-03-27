«Ювентус» попытается перехватить Канселу у «Интера»

«Ювентус» намерен заполучить защитника «Валенсии» Жоао Канселу.

В настоящее время португалец выступает на правах аренды в «Интере», рассчитанной до конца этого сезона, и миланцы хотят удержать футболиста. Однако для этого им до 31 мая необходимо заплатить сумму отступных в размере 35 миллионов евро.

По информации источника, «старая синьора» внимательно следит за развитие событий и будет готова сделать предложение о покупке 23-летнего игрока, если «нерадзурри» не удастся совершить трансфер.

Контракт Канселу с «Валенсией» действует до июня 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, отметившись тремя результативными передачами.