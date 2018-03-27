Голландия впервые за 6 лет дважды подряд одержала в гостях крупные победы

В минувший понедельник состоялся товарищеский матч, в котором сборная Голландии встречалась с Португалией. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Рональда Кумана.

Сборная Голландии впервые за шесть лет одержала на выезде две крупные победы подряд – в ноябре прошлого года они обыграли Румынию в таком же товарищеском матче (3:0).

Ранее голландская сборная в рамках квалификации к чемпионату мира-2014 в гостях крупно обыгрывала Венгрию и Румынию с одинаковым счетом 4:1. Случилось это в сентябре и октябре 2012 года соответственно.