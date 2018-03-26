Фурсенко побывал в Риме, где навестил восстанавливающихся Кокорина и Мамману

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко нанес визит в римскую клинику «Вилла Стюарт», где навестил восстанавливающихся после травм крестообразных связок колена игроков команды – нападающего Александра Кокорина и защитника Эмануэля Мамману.

Россиянин был прооперирован 16 марта. Сроки восстановления – четыре-пять месяцев. Аргентинец перенес операцию 14 марта и вернется в строй примерно через пять-шесть месяцев.

Напомним, Кокорин получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Маммана травмировался в поединке 22 тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).